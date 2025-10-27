Головна Київ Новини
Екстрені відключення світла у Києві замінено на стабілізаційні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Відключенні повʼязані з масштабними ударами РФ по енергетиці
Відключення запроваджено за командою «Укренерго»

Зранку у понеділок, 27 жовтня, у Києві та Київській області було запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення ДТЕК. Станом на 10 годину ранку у Києві екстрені відключення скасовано, натомість запроваджено стабілізаційні погодинні відключення.

«За командою «Укренерго» у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення», – йшлося у повідомленні о 09:13.

Зазначається, що у разі змін оперативна інформація з'являтиметься у телеграм-каналі ДТЕК.

Також повідомлення про запровадження екстрених відключень з'явилося у додатку «Київ цифровий».

«Графіки стабілізаційних відключень тимчасово не діятимуть, тому що треба терміново допомогти енергосистемі. Сповістимо, щойно стане краще та графік повернеться», – йдеться у повідомленні. 

Екстрені відключення світла у Києві замінено на стабілізаційні фото 1
скриншот

Як повідомлялося, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році. За словами президента Володимира Зеленського, Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

Також у ніч проти 14 жовтня атакувала Україну. Головні цілі – енергетика.

Ситуація в енергосистемі України є контрольованою, але ускладнена через постійні російські обстріли. Енергетики цілодобово проводять відновлювальні роботи, водночас війська РФ прицільно обстрілюють, в тому числі і ремонтні бригади.

До слова, Зеленський заявив, що Україна може почати імпортувати електроенергію цієї зими через ворожі атаки на енергоінфраструктуру.

