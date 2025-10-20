Під час повітряної тривоги три автобусних маршрути Києва мінятимуть рух (схеми)

Головна Київ Новини
Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Маршрут автобусів, що курсують з лівого на правий берег, лишається незмінним незалежно від оголошення повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

Транспорт курсуватиме за двома алгоритмами, залежно від місця перебування на момент оголошення повітряної тривоги

Із 20 жовтня під час повітряної тривоги у столиці діятиме новий порядок руху пасажирського транспорту, який проходить через Подільський мостовий перехід із правого на лівий берег Дніпра. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА. 

Повідомляється, що транспорт курсуватиме за двома алгоритмами, залежно від місця перебування рухомого складу на момент оголошення повітряної тривоги. Водночас маршрут автобусів, що курсують з лівого на правий берег, лишається незмінним незалежно від оголошення повітряної тривоги.

Під час повітряної тривоги автобуси № 110, № 111 та № 112 курсуватимуть за тимчасовими маршрутами під номерами № 110-Т, № 111-Т та № 112-Т відповідно:

  • № 110-Т – пл. Українських Героїв – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – просп. Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Петра Вершигори – вул. Райдужна – вул. Сулеймана Стальського – просп. Воскресенський – вул. Миколи Кибальчича – просп. Романа Шухевича – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського – вул. Сержа Лифаря – вул. Градинська – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська – пл. Героїв Чернігова;
  • № 111-Т – пл. Українських героїв – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – просп. Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Центральна Садова – вул. Дениса Рачінського – вул. Каховська – вул. Пантелеймона Куліша – пл. Пантелеймона Куліша – вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. Раїси Окіпної – пл. Сергія Набоки – вул. Євгена Сверстюка – вул. Бориса Мартоса – вул. Івана Миколайчука – просп. Соборності – Дарницька площа;
    Схема зміненої ділянки руху автобусів маршруту №111 за тимчасовим маршрутом №111-Т
    Схема зміненої ділянки руху автобусів маршруту №111 за тимчасовим маршрутом №111-Т
    інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА
  • № 112-Т – вул. Дегтярівська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. Глібова – вул. В’ячеслава Чорновола – Глибочицький проїзд – вулиця Глибочицька – вул. Верхній Вал – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Набережно-Лугова – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст – просп. Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Петра Вершигори – вул. Райдужна – вул. Сулеймана Стальського – просп. Воскресенський – вул. Миколи Кибальчича – вул. Ірини Бекешкіної – вулиця Івана Микитенка.
    Схема зміненої ділянки руху автобусів маршруту №112 за тимчасовим маршрутом №112-Т
    Схема зміненої ділянки руху автобусів маршруту №112 за тимчасовим маршрутом №112-Т
    інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Якщо на момент оголошення повітряної тривоги автобуси № 110 та № 111 перебуватимуть на вул. Набережно-Хрещатицькій (на ділянці від Гаванського мосту до вул. Верхній Вал), вони продовжать рух за іншою схемою під номерами № 110-Д та № 111-Д відповідно:

  • № 110-Д – пл. Українських Героїв – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Набережно-Лугова – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст – просп. Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Петра Вершигори – вул. Райдужна – вул. Сулеймана Стальського – просп. Воскресенський – вул. Миколи Кибальчича – просп. Романа Шухевича – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського – вул. Сержа Лифаря – вул. Градинська – вул. Радунська – вул. Лісківська – вул. Милославська – пл. Героїв Чернігова;
    Схема руху автобусів маршруту №110 за тимчасовим маршрутом № 110-Д
    Схема руху автобусів маршруту №110 за тимчасовим маршрутом № 110-Д
    інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА
  • № 111-Д – пл. Українських Героїв – вул. Гетьмана Павла Скоропадського – вул. Володимирська – бульв. Тараса Шевченка – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Боричів узвіз – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Набережно-Лугова – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст – просп. Романа Шухевича – під’їзна дорога до Подільського мостового переходу – вул. Центральна Садова – вул. Дениса Рачінського – вул. Каховська – вул. Пантелеймона Куліша – пл. Пантелеймона Куліша – вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. Раїси Окіпної – пл. Сергія Набоки – вул. Євгена Сверстюка – вул. Бориса Мартоса – вул. Івана Миколайчука – просп. Соборності – Дарницька площа.
    Схема руху автобусів маршруту №111 за тимчасовим маршрутом № 111-Д
    Схема руху автобусів маршруту №111 за тимчасовим маршрутом № 111-Д
    інфографіка: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

Для зручності та орієнтування у відмінностях схем руху під час повітряної тривоги пасажирів просять звертати увагу на номер автобусного маршруту. Саме він визначає напрям та алгоритм подальшого руху автобуса.

Нагадаємо, у застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова функція – сповіщення про зміни руху транспорту. Про це повідомила команда «Києва Цифрового». Нова функція дозволить мешканцям столиці оперативно отримувати інформацію про: скасування автобуса, тролейбуса або трамвая, зміну маршруту транспорту, зміну номера транспорту. Щоб отримувати сповіщення, в сервісі «Рух транспорту» потрібно додати автобуси, тролейбуси й трамваї в «Обрані маршрути».

