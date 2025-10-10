«Укрзалізниця» пояснила, чи курсуватиме Київська кільцева електричка після обстрілу
Можливі незначні затримки через пропуск пріоритетних поїздів
Київська кільцева електричка сьогодні курсуватиме за планом, рух за маршрутом та графіком зберігаються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».
«Попри важку ніч і проблеми з електропостачанням у місті – Київська кільцева електричка курсуватиме за планом», – йдеться у повідомленні.
Рух за маршрутом і графіком зберігається. Можливі незначні затримки через пропуск пріоритетних поїздів.
Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня столиця знову зазнала ворожої атаки. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.
У Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували двадцять осіб, дев'ять – травмовані, п’ятьох передано медикам. У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію – без займання та руйнувань.
Як повідомлялося, у Києві рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами через складну енергетичну ситуацію. Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.
