«Укрзалізниця» пояснила, чи курсуватиме Київська кільцева електричка після обстрілу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Рух електрички відбувається за звичним маршрутом і графіком
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Можливі незначні затримки через пропуск пріоритетних поїздів

Київська кільцева електричка сьогодні курсуватиме за планом, рух за маршрутом та графіком зберігаються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

«Попри важку ніч і проблеми з електропостачанням у місті – Київська кільцева електричка курсуватиме за планом», – йдеться у повідомленні.

Рух за маршрутом і графіком зберігається. Можливі незначні затримки через пропуск пріоритетних поїздів.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня столиця знову зазнала ворожої атаки. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлової забудови та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Печерському районі уламки спричинили пожежу в багатоповерхівці. Рятувальники врятували двадцять осіб, дев'ять – травмовані, п’ятьох передано медикам. У Подільському та Деснянському районах уламки впали на відкриту територію – без займання та руйнувань.

Як повідомлялося, у Києві рух поїздів метрополітену розпочнеться зі змінами через складну енергетичну ситуацію. Інформація про зміни в русі транслюватиметься на станціях, а також через офіційні сторінки КМДА та метрополітену.

Теги: Київ громадський транспорт Укрзалізниця обстріл

