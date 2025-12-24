Головна Київ Новини
Смертельна ДТП на Берестейському проспекті: водій Porsche зіткнувся з бетонною огорожею (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Смертельна ДТП на Берестейському проспекті: водій Porsche зіткнувся з бетонною огорожею (фото)
Рятувальники працюють на місці смертельної ДТП у Святошинському районі
фото: Національна поліція Укрвїни

Внаслідок отриманих травм 25-річний водій загинув на місці

Сьогодні, 24 грудня, у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Близько 14:40 водій автомобіля Porsche Cayenne, рухаючись по Берестейському проспекту, не впорався з керуванням і протаранив бетонну огорожу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Аварія сталася близько 14:40 на Берестейському проспекті
Аварія сталася близько 14:40 на Берестейському проспекті
фото: поліція Києва

Від потужного удару позашляховик перекинувся. Як повідомили правоохоронці, внаслідок отриманих травм 25-річний водій загинув на місці.

Водій авто загинув на місці
Водій авто загинув на місці
фото: поліція Києва

«На місці працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські», – йдеться у повідомленні.

Механізм та обставини автопригоди з’ясовуються.

