Смертельна ДТП на Берестейському проспекті: водій Porsche зіткнувся з бетонною огорожею (фото)

Рятувальники працюють на місці смертельної ДТП у Святошинському районі

Внаслідок отриманих травм 25-річний водій загинув на місці

Сьогодні, 24 грудня, у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Близько 14:40 водій автомобіля Porsche Cayenne, рухаючись по Берестейському проспекту, не впорався з керуванням і протаранив бетонну огорожу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Аварія сталася близько 14:40 на Берестейському проспекті фото: поліція Києва

Від потужного удару позашляховик перекинувся. Як повідомили правоохоронці, внаслідок отриманих травм 25-річний водій загинув на місці.

Водій авто загинув на місці фото: поліція Києва

«На місці працюють слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП та патрульні поліцейські», – йдеться у повідомленні.

Механізм та обставини автопригоди з’ясовуються.