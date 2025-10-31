Головна Київ Новини
Затримано чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»

Затримано чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»
Оперативники встановили відправника посилки – 40-річного мешканця м. Тернопіль
фото: поліція Києва/Telegram

Розпочато кримінальне провадження

Поліція затримала чоловіка, причетного до вибуху на «Укрпошті» у Солом’янському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

«40-річний мешканець Тернополя хотів відправити боєприпаси у якості сувеніра. Відтак вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду. Розпочато кримінальне провадження», – йдеться у повідомленні.

фото: поліція Києва/Telegram

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва 30 жовтня вибухнула посилка у сортувальному центрі «Укрпошти». Унаслідок інциденту було госпіталізовано пʼятьох працівників.

Як згодом стало відомо, вибух стався під час процедур контролю над пересиланням заборонених речей. Фахівці змогли визначити відправника та знайти ще одну посилку з підозрілим вкладенням.

