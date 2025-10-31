Затримано чоловіка, причетного до вибуху у сортувальному центрі «Укрпошти»

Розпочато кримінальне провадження

Поліція затримала чоловіка, причетного до вибуху на «Укрпошті» у Солом’янському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві.

«40-річний мешканець Тернополя хотів відправити боєприпаси у якості сувеніра. Відтак вибухонебезпечна посилка зі снарядом здетонувала у сортувальному центрі під час огляду. Розпочато кримінальне провадження», – йдеться у повідомленні.

фото: поліція Києва/Telegram

Нагадаємо, у Солом’янському районі Києва 30 жовтня вибухнула посилка у сортувальному центрі «Укрпошти». Унаслідок інциденту було госпіталізовано пʼятьох працівників.

Як згодом стало відомо, вибух стався під час процедур контролю над пересиланням заборонених речей. Фахівці змогли визначити відправника та знайти ще одну посилку з підозрілим вкладенням.