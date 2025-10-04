Удар по вокзалу Шостки. Серед постраждалих троє дітей

Особливо підлим моментом атаки став другий удар по електровозу

«Укрзалізниця»: Удар по вокзалу Шостки вразив два потяги, серед десятків постраждалих – троє дітей

Внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Шосткинській громаді постраждали пасажири та співробітники, серед яких – троє дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

За даними «Укрзалізниці», під ударом опинилися одразу два потяги, зокрема приміський потяг Терещенська–Новгород-Сіверський та потяг далекого сполучення Шостка–Київ.

«Нашій постраждалій співробітниці (касирці приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них троє дітей) надається медична допомога в лікарнях», – зазначили в «Укрзалізниці».

Особливо підлим моментом атаки став другий удар по електровозу, який припав на час, коли на вокзалі вже тривала евакуація людей після першої атаки.

«Укрзалізниця» наголосила, що метою підлої атаки було зупинити сполучення з прифронтовими громадами.

