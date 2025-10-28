Головна Київ Новини
Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли кияни отримають тепло

Ірина Міллер
glavcom.ua
Розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів
Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав ще 3 жовтня

29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, в питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори – погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу.

«Нагадаю, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів. І, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян», – зауважив Кличко.

Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери за індивідуальними заявками їх керівників Київ розпочав 3 жовтня.

Нагадаємо, на початку засідання Київради 23 жовтня Кличко наголосив, що столиця перебуває на порозі опалювального сезону, четвертого в умовах воєнного стану. За словами мера, влада готувалася до нього, враховуючи досвід попередніх складних років: ремонтували найзношеніші та пошкоджені ворогом ділянки мереж. Проводили гідравлічні випробування, ремонт і оснащення котелень, збільшили запас незалежних джерел живлення, мобільних котелень, впроваджували і співфінансували програму енергостійкості житлових будинків, створювали захист енергооб»єктів, відповідно до вимог Генштабу ЗСУ.

