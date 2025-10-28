Опалювальний сезон: Кличко повідомив, коли кияни отримають тепло

Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери Київ розпочав ще 3 жовтня

29 жовтня Київ розпочне опалювальний сезон у житловому фонді. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами Кличка, в питанні про старт опалювального періоду місто враховувало ключові фактори – погодні умови, раціональне використання палива, забезпечення санітарних температурних параметрів у будинках і зниження навантаження на електромережу.

«Нагадаю, що розгортання системи теплопостачання технологічно потребує до семи днів. І, враховуючи подальше зниження температури, міська влада ухвалила рішення про початок подачі тепла в помешкання киян», – зауважив Кличко.

Опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери за індивідуальними заявками їх керівників Київ розпочав 3 жовтня.

Нагадаємо, на початку засідання Київради 23 жовтня Кличко наголосив, що столиця перебуває на порозі опалювального сезону, четвертого в умовах воєнного стану. За словами мера, влада готувалася до нього, враховуючи досвід попередніх складних років: ремонтували найзношеніші та пошкоджені ворогом ділянки мереж. Проводили гідравлічні випробування, ремонт і оснащення котелень, збільшили запас незалежних джерел живлення, мобільних котелень, впроваджували і співфінансували програму енергостійкості житлових будинків, створювали захист енергооб»єктів, відповідно до вимог Генштабу ЗСУ.