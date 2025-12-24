Ошукав волонтера на $30 тис. У Києві викрито псевдопостачальника дронів

За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Зловмисник отримав від покупця $30 тис., пообіцявши поставити дрони впродовж кількох днів, однак після отримання грошей перестав виходити на зв’язок

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 35-річному киянину, який привласнив $30 тис., обіцяючи поставити дрони для фронту. Замість допомоги армії, безробітний зловмисник нажився на знайомому волонтері. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що слідчі Солом’янського управління поліції Києва за оперативного супроводу співробітників Управління карного розшуку у Київській області викрили безробітного киянина, який вигадав шахрайську схему, щоб ошукати знайомого та заволодіти його грошима.

Як з’ясували правоохоронці, 35-річний фігурант позиціонував себе як надійного продавця дронів та запропонував своєму знайомому підприємцеві, який займається волонтерською діяльністю, придбати партію квадрокоптерів Mavic 3T за цінами, нижчими за ринкові.

«Надалі зловмисник отримав від покупця $30 тис., пообіцявши поставити дрони впродовж кількох днів, однак після отримання грошей перестав виходити на зв’язок», – повідомили у поліції.

Слідчі за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

