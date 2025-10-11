Головна Київ Новини
У Києві знайдено тіло Костянтина Ганіча: що відомо про криптоблогера

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Києві знайдено тіло Костянтина Ганіча: що відомо про криптоблогера
Ганіч – підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою
Ганіч був директором громадської організації «Асоціації трейдерів України»

Уранці 11 жовтня в Києві в автомобілі виявили тіло 32-річного підприємця і криптоблогера Костянтина Ганіча з вогнепальним пораненням голови. Цю інформацію підтвердив його канал в Telegram, передає «Главком».

«Костянтин Кудо трагічно пішов з життя. Причини встановлюються слідством. Про всі подальші новини повідомимо», – йдеться у дописі.

Що відомо про Костянтина Ганіча

Ганіч – підприємець та блогер, діяльність якого була пов’язана із криптовалютою. Він використовував псевдонім у соцмережах – Kostya Kudo.

фото: konstantin_kudo/Instagram

За даними Youcontrol, Ганіч був директором громадської організації «Асоціації трейдерів України», головний офіс якої розташований у Києві. Також він володів 25% компанії ТОВ «ТСТА Консалтінг». Офіційно компанія займається «допоміжною діяльністю у сфері освіти», а її чистий прибуток у 2024 році склав 97 тис. грн.

Нещодавно блогера помічали на люксовому спорткарі Ferrari 296 GTB. За даними telegraf, авто коштує близько $350 тис., номер обійшовся у 115 тис. грн.

Нагадаємо, поліція розслідує обставини загибелі чоловіка в Оболонському районі столиці. Тіло 32-річного місцевого мешканця із вогнепальним пораненням в голову правоохоронці виявили в салоні його авто зранку. Поруч із чоловіком знаходилась зареєстрована на нього зброя.

