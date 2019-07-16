На мешканців Петропавлівської Борщагівки чекає транспортний колапс до кінця літа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У селі Петропавлівська Борщагівка починається ремонт доріг і моста

Від завтра в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району розпочинається капітальний ремонт доріг та реконструкція мосту через річку Нивка по вулиці Соборна. Про це повідомляє пресслужба Управління Патрульної поліції в Київській області.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт буде закрито рух транспортних засобів вулицями:

Соборна,

Одеська,

Паркова,

Зелений гай,

Ярослава Мудрого.

Об’їзд зазначеної ділянки буде організовано за наступним маршрутом:

с. Петропавлівська Борщагівка (вул. Шевченка, вул. Авіаторів, вул. Чкалова, вул. Пушкіна);

с. Софіївська Борщагівка (вул. Шевченка, вул. Пушкіна);

м. Київ (вул. Велика Кільцева, вул. М. Котельникова, вул. Живописна, вул. Зв’язківців) та автодорогою М-06.

У поліції зазначили, що про зміни в організації дорожнього руху на цій ділянці додатково встановлені типові знаки з позначенням напрямку оптимального маршруту об’їзду та інформаційне панно.

Патрульна поліція звертається до учасників дорожнього руху: «З розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи обмеження. Дотримуйтесь правил дорожнього руху».