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    На мешканців Петропавлівської Борщагівки чекає транспортний колапс до кінця літа

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    На мешканців Петропавлівської Борщагівки чекає транспортний колапс до кінця літа

    У селі Петропавлівська Борщагівка починається ремонт доріг і моста

    Від завтра в селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району розпочинається капітальний ремонт доріг та реконструкція мосту через річку Нивка по вулиці Соборна. Про це повідомляє пресслужба Управління Патрульної поліції в Київській області.

    У зв’язку з проведенням ремонтних робіт буде закрито рух транспортних засобів вулицями:

    • Соборна,
    • Одеська,
    • Паркова,
    • Зелений гай,
    • Ярослава Мудрого.

    Об’їзд зазначеної ділянки буде організовано за наступним маршрутом:

    • с. Петропавлівська Борщагівка (вул. Шевченка, вул. Авіаторів, вул. Чкалова, вул. Пушкіна);
    • с. Софіївська Борщагівка (вул. Шевченка, вул. Пушкіна);
    • м. Київ (вул. Велика Кільцева, вул. М. Котельникова, вул. Живописна, вул. Зв’язківців) та автодорогою М-06.

    У поліції зазначили, що про зміни в організації дорожнього руху на цій ділянці додатково встановлені типові знаки з позначенням напрямку оптимального маршруту об’їзду та інформаційне панно.

    Патрульна поліція звертається до учасників дорожнього руху: «З розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи обмеження. Дотримуйтесь правил дорожнього руху».

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