На металобазі в Києві кран придавив чоловіка



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Трагічний інцидент стався під час маневру техніки

В одній із промзон на вулиці Ремонтній у Дарницькому районі столиці стався трагічний інцидент. Під час розвантаження металу придавило чоловіка.

Трагедія сталася у суботу, 25 січня. Про це повідомляє Інформатор.

Поліцейські з'ясували, що на території металобази працював кран-перевантажувач. Поруч, в забороненій зоні, стояв чоловік. Під час маневру техніки його придавило до паркану.

Це побачили інші робітники, але допомогти нічим не змогли. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Загиблому було 29 років.

Подробиці інциденту встановлюються.

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