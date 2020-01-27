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    Новини

    На металобазі в Києві кран придавив чоловіка

    • Розсилка
    На металобазі в Києві кран придавив чоловіка

    Трагічний інцидент стався під час маневру техніки

    В одній із промзон на вулиці Ремонтній у Дарницькому районі столиці стався трагічний інцидент. Під час розвантаження металу придавило чоловіка.

    Трагедія сталася у суботу, 25 січня. Про це повідомляє Інформатор.

    Поліцейські з'ясували, що на території металобази працював кран-перевантажувач. Поруч, в забороненій зоні, стояв чоловік. Під час маневру техніки його придавило до паркану.

    Це побачили інші робітники, але допомогти нічим не змогли. Чоловік отримав травми, несумісні з життям. Загиблому було 29 років.

    Подробиці інциденту встановлюються.

    Як повідомлялося, 26 січня у Харкові в квартирі в житловому будинку, розташованому в Московському районі, від вибуху гранати загинув 63-річний чоловік.

    У Дніпрі загинула 17-річна дівчина через експеримент з вибухом петард на балконі квартири.

    У російському Єкатеринбурзі учневі дев'ятого класу відірвало руку під час виготовлення петарди.

    трагедія Київ смерть чоловік
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