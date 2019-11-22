На місці вибуху у центрі Києва слідчі виявили деформовані металеві елементи (фото)



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Слідчі провели огляд місця події Фото: Нацполіція

Правоохоронці вилучають записи з камер відеоспостереження

Столичні правоохоронці встановлюють обставини вибуху, що стався 21 листопада пізно ввечері на вулиці Олеся Гончара у центрі Києва.

«Близько 23:00 до поліції Шевченківського району надійшло повідомлення про те, що у під'їзді будинку на вулиці Олеся Гончара пролунав вибух. На виклик оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу територіального відділу поліції, співробітників карного розшуку та вибухотехніків», - повідомляє пресслужба поліції Києва.

По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, тільки пошкоджено внутрішнє оздоблення.

Крім того, дільничні офіцери поліції провели поквартирний обхід та опитали свідків і мешканців будинку. Також слідчі провели огляд місця події та виявили і вилучили звідти деформовані металеві фрагменти, які направили на експертизу. Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції вилучають записи з камер відеоспостереження та проводять усі необхідні заходи, аби встановити та затримати причетних осіб до даного правопорушення.

Наразі слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Як повідомлялося, у житловому будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 прогримів вибух. Жителі кількох вулиць прокинулися від звуку детонації. Попередньо, вибух прогримів у шахті ліфта одного з під'їздів житлового будинку.