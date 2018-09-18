На місці видавництва «Преса України» з’явиться житловий комплекс



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На земельній ділянці видавництва «Преса України» залишиться лише адміністративний корпус

На земельній ділянці видавництва демонтують виробничі і складські будівлі

На земельній ділянці, яка належить державному видавництву «Преса України», за адресою проспект Перемоги, 50, у Києві заплановано будівництво житлового комплексу.

Про це свідчать дані детального плану забудови території в межах проспекту Перемоги, вулиць Табірної, Авіаконструктора Сікорського, залізничної колії, вулиці Тимофія Шамрила, Дорогожицькій, Олени Теліги, Олександра Довженка.

ДПТ передбачено, що ділянку буде виведено з категорії промислових і переведено в категорію ділянок житлової забудови.

Після виносу основних виробничих і складських потужностей видавництва на іншу ділянку в Києві, капітальні та тимчасові споруди і корпусу, в яких вони були розміщені, планується демонтувати.

На ділянці залишиться міжквартальний проїзд, а також адміністративний корпус.

Житлова забудова запроектована периметрально.

Вона буде складатися з трьох Т-подібних утворень, які будуть складатися з 4-5-секційних будинків різної поверховості.

Водночас між двома утвореннями вздовж вулиці Довженка запроектований вбудовано-прибудований торговий центр.

Завершуватися забудова буде трьома окремими житловими будинками вздовж вулиці Потьє Е.

Згідно з ДПТ, поверховість житлових будинків буде варіюватися від 19 до 22.

У них розміститься 2 382 квартири.

При цьому передбачено будівництво під будинками чотирьох дворівневих підземних паркінгів місткістю 1290 місць.

Також в середині ділянки планується розмістити початкову школу на 220 учнів та дитячий садок на 160 дітей.

Площа ділянки, відведеної під забудову, становить 5,68 га.

Як відомо, у липні Державне бюро розслідувань уклало на 5 років договір з регіональним відділенням Фонду держмайна (ФДМ) про оренду приміщення, яке перебуває на балансі державного видавництва «Преса України» для розміщення своєї установи.

Майно передано в оренду з метою розміщення бюджетної установи - Державного бюро розслідувань - терміном на 5 років.

Як повідомлялося, видавництво «Преса України» припиняє своє існування.

Джерело: Українські новини