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    На місці видавництва «Преса України» з’явиться житловий комплекс

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    На земельній ділянці видавництва &laquo;Преса України&raquo; залишиться лише адміністративний корпус - На місці видавництва «Преса України» з’явиться житловий комплекс
    На земельній ділянці видавництва «Преса України» залишиться лише адміністративний корпус

    На земельній ділянці видавництва демонтують виробничі і складські будівлі

    На земельній ділянці, яка належить державному видавництву «Преса України», за адресою проспект Перемоги, 50, у Києві заплановано будівництво житлового комплексу.

    Про це свідчать дані детального плану забудови території в межах проспекту Перемоги, вулиць Табірної, Авіаконструктора Сікорського, залізничної колії, вулиці Тимофія Шамрила, Дорогожицькій, Олени Теліги, Олександра Довженка.

    ДПТ передбачено, що ділянку буде виведено з категорії промислових і переведено в категорію ділянок житлової забудови.

    Після виносу основних виробничих і складських потужностей видавництва на іншу ділянку в Києві, капітальні та тимчасові споруди і корпусу, в яких вони були розміщені, планується демонтувати.

    На ділянці залишиться міжквартальний проїзд, а також адміністративний корпус.

    Житлова забудова запроектована периметрально.

    Вона буде складатися з трьох Т-подібних утворень, які будуть складатися з 4-5-секційних будинків різної поверховості.

    Водночас між двома утвореннями вздовж вулиці Довженка запроектований вбудовано-прибудований торговий центр.

    Завершуватися забудова буде трьома окремими житловими будинками вздовж вулиці Потьє Е.

    Згідно з ДПТ, поверховість житлових будинків буде варіюватися від 19 до 22.

    У них розміститься 2 382 квартири.

    При цьому передбачено будівництво під будинками чотирьох дворівневих підземних паркінгів місткістю 1290 місць.

    Також в середині ділянки планується розмістити початкову школу на 220 учнів та дитячий садок на 160 дітей.

    Площа ділянки, відведеної під забудову, становить 5,68 га.

    Як відомо, у липні Державне бюро розслідувань уклало на 5 років договір з регіональним відділенням Фонду держмайна (ФДМ) про оренду приміщення, яке перебуває на балансі державного видавництва «Преса України» для розміщення своєї установи.

    Майно передано в оренду з метою розміщення бюджетної установи - Державного бюро розслідувань - терміном на 5 років.

    Як повідомлялося, видавництво «Преса України» припиняє своє існування.

    Джерело: Українські новини

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