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    На Набережному шосе в Києві сталися дві масштабні ДТП (фото, відео)

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    Автівки отримали серйозні пошкодження - На Набережному шосе в Києві сталися дві масштабні ДТП (фото, відео)
    Автівки отримали серйозні пошкодження
    Фото: Магнолія-ТВ

    Близько півтори години рух у напрямку Подолу був перекритий

    У четвер, 28 жовтня, ввечері на Набережному шосе в Києві сталися одразу дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Масштабна автотроща сталася у напрямку Подолу. Як розповіли очевидці, водії Audi та BMW грали у «шашки». На чималій швидкості кермувальник Audi влетів у BMW. Від цього удару обидві машини опинилися у відбійнику.

    Автівки отримали серйозні пошкодження. Люди не травмувалися.

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    На Набережному шосе в Києві сталися дві масштабні ДТП (фото, відео)
    На Набережному шосе в Києві сталися дві масштабні ДТП (фото, відео)

    Водії вирішили оформити ДТП за європротоколом.

    На цьому ж місці, але вже за 2 години, сталася ще одна автопригода: зіштовхнулися два легковики марки Mercedes та автобус.

    Як вдалось з’ясувати, Mercedes, перелаштовуючись у ліву смугу «підрізав» інший Mercedes, водій якого не встиг загальмувати і протаранив його у задню частину. Після чого останній автомобіль відкинуло в автобус, що рухався у середній смузі.

    Зі слів поліцейських, до лікарні шпиталізували чотирьох пасажирів з громадського транспорту.

    На місці працювала поліція, яка з’ясовувала всі обставини аварії.

    Побиті машини перегородили три смуги. Близько 1,5 години рух у напрямку Подолу був перекритий.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль
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    На Набережному шосе в Києві сталися дві масштабні ДТП (фото, відео)