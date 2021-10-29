На Набережному шосе в Києві сталися дві масштабні ДТП (фото, відео)

Близько півтори години рух у напрямку Подолу був перекритий

У четвер, 28 жовтня, ввечері на Набережному шосе в Києві сталися одразу дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Масштабна автотроща сталася у напрямку Подолу. Як розповіли очевидці, водії Audi та BMW грали у «шашки». На чималій швидкості кермувальник Audi влетів у BMW. Від цього удару обидві машини опинилися у відбійнику.

Автівки отримали серйозні пошкодження. Люди не травмувалися.

Водії вирішили оформити ДТП за європротоколом.

На цьому ж місці, але вже за 2 години, сталася ще одна автопригода: зіштовхнулися два легковики марки Mercedes та автобус.

Як вдалось з’ясувати, Mercedes, перелаштовуючись у ліву смугу «підрізав» інший Mercedes, водій якого не встиг загальмувати і протаранив його у задню частину. Після чого останній автомобіль відкинуло в автобус, що рухався у середній смузі.

Зі слів поліцейських, до лікарні шпиталізували чотирьох пасажирів з громадського транспорту.

На місці працювала поліція, яка з’ясовувала всі обставини аварії.

Побиті машини перегородили три смуги. Близько 1,5 години рух у напрямку Подолу був перекритий.