Під Києвом вантажівка злетіла в кювет і перекинулась (відео)

Вантаж із машини переміщають в інші автомобілі

У четвер, 28 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода на Броварській кільцевій дорозі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Вантажівка злетіла у кювет і перекинулася.

Зараз її вантаж переміщають в інші автомобілі.

Інформація про потерпілих уточнюється.

Причини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

Як повідомлялося, 26 жовтня на 30 км автодороги Київ–Чернігів водій вантажівки Mercedes з'їхав з дороги, внаслідок чого сталося перекидання транспортного засобу. Внаслідок аварії 34-річний керманич та 19-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні.

27 жовтня на проспекті Валерія Лобановського в Києві відбулося лобове зіткнення автомобіля швидкої допомоги та легковика. Також в аварію потрапила вантажівка.