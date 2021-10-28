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    Під Києвом вантажівка злетіла в кювет і перекинулась (відео)

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    ДТП на Броварській кільцевій дорозі - Під Києвом вантажівка злетіла в кювет і перекинулась (відео)
    ДТП на Броварській кільцевій дорозі
    Фото: скріншот із відео

    Вантаж із машини переміщають в інші автомобілі

    У четвер, 28 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода на Броварській кільцевій дорозі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Вантажівка злетіла у кювет і перекинулася.

    Зараз її вантаж переміщають в інші автомобілі.

    Інформація про потерпілих уточнюється.

    Причини ДТП встановлюватимуть правоохоронці.

    Як повідомлялося, 26 жовтня на 30 км автодороги Київ–Чернігів водій вантажівки Mercedes з'їхав з дороги, внаслідок чого сталося перекидання транспортного засобу. Внаслідок аварії 34-річний керманич та 19-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження. Їх доставлено до лікарні.

    27 жовтня на проспекті Валерія Лобановського в Києві відбулося лобове зіткнення автомобіля швидкої допомоги та легковика. Також в аварію потрапила вантажівка.

    Теги: ДТП вантажівки Київщина
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    Під Києвом вантажівка злетіла в кювет і перекинулась (відео)