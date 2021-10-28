У ДТП на трасі під Києвом постраждала дитина (фото)

Дитина потрапила до лікарні з переломом ключиці

На автошляху Бориспіль–Дніпро поблизу села Єрківці Бориспільського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Mazda та Skoda. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

36-річний житель Харківської області, керуючи автомобілем Mazda, допустив зіткнення з авто Skoda під керуванням 45-річного чоловіка.

У результаті автопригоди 8-річна дівчинка, яка перебувала в автомобілі Skoda, отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому ключиці. Дитину доставлено до Броварської лікарні для надання медичної допомоги.

На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 (м. Переяслав) Бориспільського РУП. Правоохоронці встановлюють обставини події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, днями на трасі Київ–Одеса зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. У результаті ДТП загинула шестирічна дівчинка.