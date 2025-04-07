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Депутат Андрій Вітренко ініціював розслідування щодо «приватної армії Кличка»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Депутат Андрій Вітренко ініціював розслідування щодо «приватної армії Кличка»

«Муніципальна охорона» отримує сотні мільйонів із міського бюджету»

Депутат Київради Андрій Вітренко заявив про ініціативу створити тимчасову контрольну комісію, яка має перевірити діяльність комунальної організації «Муніципальна охорона». За словами Вітренка, існують підстави вважати, що ця структура фактично виконує роль «приватної армії» мера столиці Віталія Кличка та може бути причетна до масштабних перевитрат бюджетних коштів.

«Муніципальна охорона» отримує сотні мільйонів із міського бюджету – у 2024 році передбачено 741 млн грн, а у 2025-му закладено вже 824 млн. При цьому вартість людино-години охоронця майже вдвічі перевищує ринкові тарифи – 182 грн проти 100 грн за годину, пояснює депутат. Крім того, значна частина працівнків комунальної організації заброньована від мобілізації, хоча ніякої потреби для цього немає. 

Депутат Київради Андрій Вітренко
Депутат Київради Андрій Вітренко

Крім того, представники «муніципалів» діють без чітко визначених законних повноважень та вже багато разів застосовували силу проти активістів і громадян. Крім того, організація, яка фінансується з бюджету, не тільки без тендерів охороняє комунальне майно, але й надає охоронні послуги близьким до мера бізнесам, наприклад, нічному клубу Tootsie.

«Якщо факт дублювання або перевищення повноважень підтвердиться, найдоцільнішим рішенням буде ліквідація «приватної армії», яка лише виснажує бюджет міста й не виконує своїх прямих функцій», – заявив депутат.

Формування контрольної комісії, за словами Вітренка, стане першим кроком у поверненні охоронної галузі Києва у прозоре та конкурентне правове поле. Якщо розслідування підтвердить закиди про системні порушення, діяльність «Муніципальної охорони» можуть не лише обмежити, а й припинити повністю.

Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради , Голова фракції ПП «Слуга народу»

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Теги: депутат Андрій Вітренко Віталій Кличко бюджет розслідування Київрада Київ столиця

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