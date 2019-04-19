На Оболоні харків’янин побив та пограбував пенсіонерку (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затриманий – 41-річний мешканець Харкова, котрий неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів Фото: Нацполіція

У потерпілої зламаний палець, численні забої та гематоми

На вулиці Озерній в Оболонському районі Києва чоловік напав на пенсіонерку. За вказаною адресою виїхали патрульні та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, 74-річна потерпіла розповіла, що коли поверталася додому, разом з нею у ліфт зайшов невідомий. А вже на виході він штовхнув жінку та почав її бити, після чого вихопив сумку та побіг.

Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваного та відшукали сумку з речами, яку він викинув під час втечі.

Затриманий – 41-річний мешканець Харкова, котрий неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів та звільнився з місць позбавлення волі минулого місяця.

За висновком судово-медичної експертизи, у потерпілої зламаний палець, численні забої та гематоми.

Фігуранту обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.