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    На Оболоні харків’янин побив та пограбував пенсіонерку (фото)

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    Затриманий &ndash; 41-річний мешканець Харкова, котрий неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів&nbsp; - На Оболоні харків’янин побив та пограбував пенсіонерку (фото)
    Затриманий – 41-річний мешканець Харкова, котрий неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів 
    Фото: Нацполіція

    У потерпілої зламаний палець, численні забої та гематоми

    На вулиці Озерній в Оболонському районі Києва чоловік напав на пенсіонерку. За вказаною адресою виїхали патрульні та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію.

    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, 74-річна потерпіла розповіла, що коли поверталася додому, разом з нею у ліфт зайшов невідомий. А вже на виході він штовхнув жінку та почав її бити, після чого вихопив сумку та побіг.

    Невдовзі правоохоронці затримали підозрюваного та відшукали сумку з речами, яку він викинув під час втечі.

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    Затриманий – 41-річний мешканець Харкова, котрий неодноразово відбував покарання за вчинення тяжких злочинів та звільнився з місць позбавлення волі минулого місяця.

    За висновком судово-медичної експертизи, у потерпілої зламаний палець, численні забої та гематоми.

    Фігуранту обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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    На Оболоні харків’янин побив та пограбував пенсіонерку (фото)
    На Оболоні харків’янин побив та пограбував пенсіонерку (фото)
    На Оболоні харків’янин побив та пограбував пенсіонерку (фото)
    На Оболоні харків’янин побив та пограбував пенсіонерку (фото)

    Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна.

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