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    Новини

    На Оболоні на вулиці знайшли тіло літнього чоловіка

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    Тіло чоловіка виявлено&nbsp;на проспекті Маршала Рокоссовського&nbsp; - На Оболоні на вулиці знайшли тіло літнього чоловіка
    Фото: Kyiv Live
    Тіло чоловіка виявлено на проспекті Маршала Рокоссовського 

    Чоловік віком близько 80 років втратив свідомість і помер на місці

    Сьогодні, 3 вересня, на проспекті Маршала Рокоссовського в Оболонському районі Києва знайшли тіло чоловіка похилого віку. У загиблого не виявили документів, що підтверджує особу.

    Про це ТСН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

    «Чоловік віком близько 80 років втратив свідомість і помер на місці. На місце події приїхали патрульні та група району. Поки іншої інформації немає, особа загиблого встановлюється», - розповіли у поліції.

    Нагадаємо, 27 серпня в Києві по вулиці Саперно-Слобідська, 39 в будівлі залізничної станції помер чоловік. Померлим виявився чоловік 1953 року народження, який проживає в Києві в Дарницькому районі. При ньому були всі документи, банківські картки та особисті речі.

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