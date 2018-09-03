На Оболоні на вулиці знайшли тіло літнього чоловіка



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Фото: Kyiv Live Тіло чоловіка виявлено на проспекті Маршала Рокоссовського

Чоловік віком близько 80 років втратив свідомість і помер на місці

Сьогодні, 3 вересня, на проспекті Маршала Рокоссовського в Оболонському районі Києва знайшли тіло чоловіка похилого віку. У загиблого не виявили документів, що підтверджує особу.

Про це ТСН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«Чоловік віком близько 80 років втратив свідомість і помер на місці. На місце події приїхали патрульні та група району. Поки іншої інформації немає, особа загиблого встановлюється», - розповіли у поліції.

Нагадаємо, 27 серпня в Києві по вулиці Саперно-Слобідська, 39 в будівлі залізничної станції помер чоловік. Померлим виявився чоловік 1953 року народження, який проживає в Києві в Дарницькому районі. При ньому були всі документи, банківські картки та особисті речі.