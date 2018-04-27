На Оболоні побудують новий парк з тунелем і пішохідним мостом

Парк облаштують на території близько 10,1 га

В Оболонському районі Києва цього року розпочнуть будівництво парку культури і відпочинку «Парк Почайна». Замовником робіт визначено комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища», повідомляє прес-служба КМДА. Підприємство має визначити генеральну проектну та генеральну підрядну будівельну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Проект парку культури і відпочинку «Парк Почайна»

Парк облаштують на території близько 10,1 га

В Оболонському районі Києва цього року розпочнуть будівництво парку культури і відпочинку «Парк Почайна». Замовником робіт визначено комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища», повідомляє прес-служба КМДА.

Підприємство має визначити генеральну проектну та генеральну підрядну будівельну організації, забезпечити розроблення та затвердження проектної документації, подбати про оформлення права користування земельною ділянкою і дотримання вимог законодавства України щодо порядку виконання будівельних робіт.

Парк облаштують на території близько 10,1 га, що розташована вздовж річки Почайна до затоки Вовковата між проспектом Степана Бандери та вулицею Електриків. Проектно-кошторисну документацію розроблятимуть із урахуванням результатів Всеукраїнського закритого архітектурного конкурсу на визначення кращої концепції цього парку. Одноголосним рішенням журі переможцем став проект Валентина Уварова та Віталія Ткача, які представили гармонійне сполучення парку із міськими територіями.

Зокрема, для зв’язку із озером Йорданським та житловим масивом передбачили створення пішохідного мосту над проспектом С. Бандери, визначили елементи ревіталізації річки, продумали експлуатацію парку в різні пори року.

У парку будуть встановлені малі архітектурні форми, облаштовано габіонне кріплення, підпірна стінка, пішохідні місточки, збудовано тунель.

Фінансування робіт здійснюватиметься у межах показників, передбачених Переліком обʼєктів будівництва (реконструкції), за рахунок бюджетних коштів у складі Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки.