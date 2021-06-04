На Оболоні посиденьки за чаркою оковитої закінчились різаниною (фото)

Між чоловіками виникла сварка, у результаті якої господар вдарив ножем у живіт гостя

На столичній Оболоні правоохоронці затримали киянина, який ножем поранив товариша. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до поліції Києва від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у під’їзді житлового будинку на вулиці Героїв Дніпра поранено чоловіка. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та лікарі.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії та встановили, що чоловік прийшов до знайомого, вони почали вживати алкогольні напої, під час чого виникла сварка. У результаті господар вдарив ножем гостя, залишив його у під’їзді, а сам зачинився у квартирі.

Потерпілого лікарі доставили до медичного закладу з різаною раною черевної порожнини, а співробітники поліції затримали 36-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази слідчі направили на експертне дослідження.

Порушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Наразі суд вирішує питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно у будинку на вулиці Садовій у Святошинському районі Києва стався конфлікт між чоловіками через гроші за сплату комунальних послуг. У результаті 35-річного чоловіка було госпіталізовано з ножовим пораненням грудної клітини.