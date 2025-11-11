Головна Київ Новини
На Оболоні сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Оболоні сталася пожежа у багатоповерхівці (фото)
Квартира сильно пошкоджена, проте жертв та постраждалих вдалося уникнути
фото: ДСНС Києва/Facebook

Причину займання встановлюють правоохоронці

В Оболонському районі столиці сьогодні, 11 листопада, рятувальники оперативно ліквідували пожежу, що виникла в одній із багатоповерхівок. Жертв та постраждалих вдалося уникнути. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

За даними Головного управління ДСНС України у місті Києві, повідомлення про займання надійшло об 10:28 на вулиці Північній.

Пожежа сталася на верхньому поверсі будинку
фото: ДСНС Києва/Facebook

Займання сталося в квартирі на верхньому поверсі житлової дев'ятиповерхівки. Вогонь охопив площу у 20 квадратних метрів.

О 11:03 пожежу було ліквідовано на площі 20 кв. м.
фото: ДСНС Києва/Facebook

Пожежу було повністю ліквідовано об 11:03, жертв чи постраждалих внаслідок інциденту немає.

Причину займання встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, 29 жовтня, у Шевченківському районі столиці сталася пожежа на вулиці В’ячеслава Липинського. Вогонь спалахнув на покрівлі мансардного поверху чотириповерхового житлового будинку. 

