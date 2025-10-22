Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 22 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Окупанти атакували Київ, Одещину та Запоріжжя, Трамп зробив декілька заяв під час брифінгу.

Атака на Київ

У ніч на 22 жовтня російські окупанти здійснили масований удар по Києву за допомогою балістичних ракет та ударних дронів. Внаслідок атаки в місті виникли численні пожежі, було зафіксовано влучання в житлові будинки та інші об'єкти інфраструктури.

За повідомленням місцевої влади, внаслідок удару у Дніпровському районі загинула одна людина, а також сталася пожежа на восьмому та дев'ятому поверхах багатоповерхівки. У Печерському районі уламки ракети впали у двір житлового будинку, пошкодивши автівки. У Голосіївському районі після вибуху спалахнула пожежа.

Крім того, в результаті падіння фрагментів повітряних цілей у Дніпровському районі були пошкоджені вікна, але пожеж та потерпілих не зафіксовано.

Обстріл Запоріжжя

Цієї ночі російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю. Відомо вже про п'ятьох потерпілих через російську атаку.

Внаслідок атаки постраждали п'ять жінок. Наймолодшій з яких 21 рік, а найстаршій – 62 роки. В них зафіксовані осколкові поранення та отруєння чадним газом. Всім їм надають необхідну меддопомогу.

За повідомленням ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

В одному з районів відбулось займання багатоповерхівки та приватних будинків. Триває ліквідація наслідків.

Удар по Одещині

У ніч проти 22 жовтня окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.

Ворог атакував місто Ізмаїл цієї ночі. У результаті обстрілу була пошкоджена енергетична і портова інфраструктура. Енергопостачання міста поступово відновлюється.

Заяви Трампа

За словами американського лідера, остаточне рішення щодо потенційної зустрічі з очільником Кремля ще не ухвалили. Трамп пообіцяв повідомити про те, чи відбудеться зустріч, чи ні – протягом двох днів. За словами Трампа, Індія купуватиме менше нафти у Росії.

Трамп повідомив, що вірить у припинення вогню в Україні. За словами американського лідера, це можливо, тому що цього хочуть як президент України Володимир Зеленський, так і російський диктатор Путін.