Міністр оборони Хорватії прибув до Києва

Міністри оборони обговорять підтримку оборонпрому України

Віцепрем'єр-міністр та міністр оборони Хорватії Іван Анушич прибув до Києва з дводенним офіційним візитом. Метою візиту є обговорення подальшої допомоги Україні, зокрема підтримки української оборонної промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Хорватії.

Іван Анушич прибув до столиці України вранці у неділю. Головна зустріч запланована на понеділок, 27 жовтня, коли він зустрінеться з Міністром оборони України Денисом Шмигалем.

Глави оборонних відомств обговорять продовження допомоги Хорватії українському народу, підтримку української оборонної промисловості та проєкти та співпрацю між хорватськими та українськими оборонними компаніями.

Міністр Анушич наголосив, що його візит має не лише двосторонній, а й символічний вимір:

«Окрім мого двостороннього візиту, я приїхав до Києва, щоб віддати шану хороброму українському народу, українським воїнам та всім жертвам російської агресії проти України. Україна майже чотири роки чинить опір російським атакам, і Хорватія чудово розуміє, що таке нав'язана війна».

Хорватський уряд послідовно підтримує Україну з початку російської агресії. На сьогодні Хорватія надала 14 пакетів військової допомоги на загальну суму €214 млн.

Нагадаємо, хорватський парламент підтримав відновлення обов’язкової військової служби. Двомісячна підготовка допоможе молоді набути навичок для кризових ситуацій, а призовників забезпечать зарплатою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Парламент Хорватії у п’ятницю проголосував за відновлення обов’язкової військової служби. Закон підтримали 84 депутати, 11 проголосували проти, ще 30 утрималися.

Міністерство оборони пояснило, що метою кроку є навчання молоді базовим військовим навичкам, які можуть стати у пригоді в кризових ситуаціях та сприяти національній безпеці.