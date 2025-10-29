У багатоповерхівці на вулиці Липинського горіла покрівля мансарди (фото)

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає

У понеділок, 29 жовтня, у Шевченківському районі столиці сталася пожежа. О 13:10 рятувальникам повідомили про загоряння на вулиці В’ячеслава Липинського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Як з’ясувалося, вогонь спалахнув на покрівлі мансардного поверху чотириповерхового житлового будинку. На місце одразу прибули підрозділи ДСНС.

Гасіння пожежі на вулиці В'ячеслава Липинського фото: ДСНС Києва/Facebook

За даними рятувальників, пожежу вдалося повністю ліквідувати о 13:52. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

У чотириповерховому житловому будинку виникло загоряння покрівлі мансардного поверху фото: ДСНС Києва/Facebook

Причини займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Києві 23 жовтня під будівлею Київської міської державної адміністрації спалахнула пожежа – загорілися автомобільні шини. За словами свідків, до адмінбудівлі під’їхав чоловік на автомобілі Opel, вивантажив покришки та підпалив їх.