У Самарській області загорілася тягова підстанція (відео)

скріншот з відео з соцмереж

Пожежа трапилася на тяговій підстанції залізниці «Толкай»

Увечері в четвер, 16 жовтня, в селі Кинель-Черкаси сталася серйозна пожежа. Загорілися тягова підстанція залізниці та трансформаторна підстанція. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеву адміністрацію.

«До уваги мешканців села! У зв'язку з виникненням надзвичайної ситуації в мікрорайоні Полк відключено електропостачання», – розповіли представники адміністрації Кинель-Черкаського району.

Пожежа трапилася на тяговій підстанції залізниці «Толкай» 110/10/3 кВ. За словами представників влади, тривають роботи над ліквідацією пожежі. «Служби працюють над ліквідацією проблеми! В першу чергу вирішується питання відновлення роботи котельні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів. Падіння уламків дронів спричинило пожежу на території підстанції ЛЕП «Балашовська».

До слова, раніше у місті Пересвєт, поблизу Москви, стався вибух у Науково-випробувальному центрі ракетно-космічної промисловості Росії. Також у Підмосков'ї горів склад на площі 1500 кв. м.