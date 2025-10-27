Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Броварському районі ліквідовано нелегальну АЗС, яка продавала пальне без документів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Броварському районі ліквідовано нелегальну АЗС, яка продавала пальне без документів
На автозаправній станції продавали пальне сумнівної якості без будь-яких дозвільних документів
фото: Бюро економічної безпеки України

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили понад 12 тис. літрів пального

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ліквідували нелегальну автозаправну станцію у Броварському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

«У ході досудового розслідування було встановлено, що автозаправна станція здійснювала діяльність із порушенням вимог чинного законодавства», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на автозаправній станції продавали пальне сумнівної якості без будь-яких дозвільних документів, ліцензій на роздрібну торгівлю, паспортів якості та підтвердження його походження.

«За результатами проведених санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили дві ємності для зберігання пального, два паливно-розподільні комплекси та понад 12 тис. літрів пального. Окрім того, вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, чорнові записи та готівку», – повідомили у відомстві.

Детективи БЕБ вилучили дві ємності для зберігання пального
Детективи БЕБ вилучили дві ємності для зберігання пального
ото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Триває досудове розслідування за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, 13 жовтня детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області припинили роботу нелегальної автозаправної станції в місті Біла Церква. Слідство встановило, що АЗС працювала із порушенням вимог чинного законодавства. Зокрема, на ній реалізовувалося неякісне пальне без відповідних дозвільних документів, ліцензій на роздрібну торгівлю, паспортів якості та підтвердження походження пального. Під час обшуків правоохоронці  вилучили дві ємності для зберігання пального, два паливно-розподільні комплекси, один модуль для зберігання та реалізації газу, 6,5 тис. літрів дизельного пального та майже 6 тис. літрів бензину марки А-95. 

Теги: Київ прокурор розслідування пальне Бюро економічної безпеки України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожі удари пошкодили школи та садки у Києві
У Києві пошкоджені школи та садки через ворожі удари (фото)
22 жовтня, 10:33
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
У Києві 4-5 жовтня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
4 жовтня, 07:08
Рятувальники біля пошкодженого будинку у Києві. 7 вересня 2025 року
У лікарні померла жінка, яка постраждала від атаки на Київ 7 вересня
1 жовтня, 08:20
Яблука по грамах: у супермаркетах Києва змінили спосіб показу цін
Вартість яблук у Києві. Супермаркети вигадали, як не шокувати ціною
6 жовтня, 20:00
Киян та гостей столиці запрошують відвідати сквер і зробити чудове фото на згадку
У столичному сквері Марії Заньковецької облаштовано яскраву фотозону (фото)
7 жовтня, 20:54
На місці події працюють слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції та патрульні поліцейські
У Києві легковик вилетів на тротуар після зіткнення з вантажівкою, є постраждалі
17 жовтня, 17:29
Зеленський і Крістерссон підписали лист про наміри між Україною та Королівством Швеція щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей
Зустріч Зеленського з прем'єром Швеції, атака на Харків. Головне за 22 жовтня
22 жовтня, 21:10
Сьогодні, 23 жовтня, відбулося пленарне засідання V сесії Київської міської ради IX скликання
Київрада закликала Кабмін знизити тарифи на холодну воду для окремих будинків
23 жовтня, 16:27
Зеленський: Дуже важливо, щоб партнери, які мають можливість, реалізували те, про що ми говорили останніми днями
Атака на Київ: Зеленський закликав до спільної відповіді сильних держав
25 жовтня, 13:05

Новини

Виготовляв і розповсюджував дитячу порнографію: жителю Борисполя повідомлено про підозру
Виготовляв і розповсюджував дитячу порнографію: жителю Борисполя повідомлено про підозру
У Броварському районі ліквідовано нелегальну АЗС, яка продавала пальне без документів
У Броварському районі ліквідовано нелегальну АЗС, яка продавала пальне без документів
«Київавтодор» розкрив призначення червоної смуги на Дарницькому мосту
«Київавтодор» розкрив призначення червоної смуги на Дарницькому мосту
У Києві спортивний тренер підозрюється у сексуальному насильстві щодо 11-річної учениці
У Києві спортивний тренер підозрюється у сексуальному насильстві щодо 11-річної учениці
Київ попрощався із журналісткою та оператором телеканалу FreeДом, що загинули у Краматорську
Київ попрощався із журналісткою та оператором телеканалу FreeДом, що загинули у Краматорську
Смертельна ДТП на Броварщині: поліція затримала нетверезого водія
Смертельна ДТП на Броварщині: поліція затримала нетверезого водія

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua