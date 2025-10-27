У Броварському районі ліквідовано нелегальну АЗС, яка продавала пальне без документів

За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили понад 12 тис. літрів пального

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ліквідували нелегальну автозаправну станцію у Броварському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

«У ході досудового розслідування було встановлено, що автозаправна станція здійснювала діяльність із порушенням вимог чинного законодавства», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на автозаправній станції продавали пальне сумнівної якості без будь-яких дозвільних документів, ліцензій на роздрібну торгівлю, паспортів якості та підтвердження його походження.

«За результатами проведених санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили дві ємності для зберігання пального, два паливно-розподільні комплекси та понад 12 тис. літрів пального. Окрім того, вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, чорнові записи та готівку», – повідомили у відомстві.

Детективи БЕБ вилучили дві ємності для зберігання пального ото: Бюро економічної безпеки України/Facebook

Триває досудове розслідування за ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

Нагадаємо, 13 жовтня детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області припинили роботу нелегальної автозаправної станції в місті Біла Церква. Слідство встановило, що АЗС працювала із порушенням вимог чинного законодавства. Зокрема, на ній реалізовувалося неякісне пальне без відповідних дозвільних документів, ліцензій на роздрібну торгівлю, паспортів якості та підтвердження походження пального. Під час обшуків правоохоронці вилучили дві ємності для зберігання пального, два паливно-розподільні комплекси, один модуль для зберігання та реалізації газу, 6,5 тис. літрів дизельного пального та майже 6 тис. літрів бензину марки А-95.