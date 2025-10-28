Головна Київ Новини
Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
У Києві 29 жовтня упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 29 жовтня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 29 жовтня

  • 1.1 черга – живлення буде увесь день;
  • 1.2 черга – без світла з 16:00 до 19:00;
  • 2.1 черга – без світла з 13:00 до 17:00;
  • 2.2 черга – без світла з 14:00 до 17:00;
  • 3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 16:30 до 20:30;
  • 3.2 черга – без світла з 16:30 до 20:30.
  • 4.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30;
  • 4.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30;
  • 5.1 черга – без світла з 20:00 до 22:00;
  • 5.2 черга – без світла з 20:00 до 22:00;
  • 6.1 черга – без світла з 10:00 до 13:30;
  • 6.2 черга – без світла з 10:00 до 12:00.
Нагадаємо, унаслідок російських ударів по енергооб’єктах на ранок 28 жовтня були знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі.

До слова, The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки на Київщині
Столичні супермаркети вигадали, як продати часник втричі дорожче
Столичні супермаркети вигадали, як продати часник втричі дорожче
Через тиск на місцеву владу Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи
Через тиск на місцеву владу Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи
Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
Шахрай видурив у столичного підприємця 6,5 млн грн на «паливній схемі»
Ткаченко та Кличко почали воювати через хвилину мовчання в Києві
Ткаченко та Кличко почали воювати через хвилину мовчання в Києві

