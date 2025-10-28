Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві

У Києві 29 жовтня упродовж доби діятимуть графіки відключення світла

Завтра, 29 жовтня, у Києві діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключень світла у Києві 29 жовтня

1.1 черга – живлення буде увесь день;

1.2 черга – без світла з 16:00 до 19:00;

2.1 черга – без світла з 13:00 до 17:00;

2.2 черга – без світла з 14:00 до 17:00;

3.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30 та з 16:30 до 20:30;

3.2 черга – без світла з 16:30 до 20:30.

4.1 черга – без світла з 08:00 до 10:30;

4.2 черга – без світла з 08:00 до 10:30;

5.1 черга – без світла з 20:00 до 22:00;

5.2 черга – без світла з 20:00 до 22:00;

6.1 черга – без світла з 10:00 до 13:30;

6.2 черга – без світла з 10:00 до 12:00.

Нагадаємо, унаслідок російських ударів по енергооб’єктах на ранок 28 жовтня були знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі.

До слова, The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.