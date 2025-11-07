Головна Київ Новини
search button user button menu button

В Україні оголошено повітряну тривогу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Пройдіть в укриття

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу аеробалістики «Кинджал», також в повітряному просторі «Калібри» та БпЛА.

У Києві тривогу оголосили о 00:53. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 7 листопада внаслідок влучань російських дронів було знищене відділення №1 «Нової пошти» у місті Чугуєві.

Зазначається, що працівники та клієнти не постраждали, але у відділенні знаходилось 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 млн грн.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада ворог атакував Чугуїв ударними дронами. Внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу. За даними ДСНС, полум’я охопило близько 2 тис. кв. м, але рятувальники оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню. 

До слова, на Донеччині 6 жовтня російський обстріл знищив відділення «Нової пошти», було втрачено понад 400 посилок. 

Також у ніч на 28 серпня Росія атакувала ракетою цивільний об'єкт логістичної інфраструктури в Києві. Під ударом опинилось сортувальне депо «Нової пошти». 

Теги: Київ тривога укриття

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усі обставини події встановлюються в межах розпочатого кримінального провадження
Бійка на Оболоні: поліція розслідує напад у столичному метро
13 жовтня, 09:51
Документ визначає чіткі принципи ухвалення рішень, обов’язкові для Київради, КМДА та всіх посадовців
Київрада ухвалила нові правила управління комунальною землею
9 жовтня, 14:46
Пантелеєв виконує обов’язки першого заступника голови КМДА з 14 жовтня 2025 року
Кличко поклав виконання обов’язків звільненого Поворозника на Пантелеєва
14 жовтня, 17:38
Прогноз погоди не передбачає різкого похолодання, тому опалення можуть запустити ближче до кінця жовтня
Київ відкладає опалювальний сезон
18 жовтня, 19:38
Водолази-сапери вилучили з води 15 артилерійських снарядів
На Київщині рибалки у штучній водоймі знайшли 15 артснарядів
23 жовтня, 15:48
Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки у кількох районах столиці
У Києві завершили ліквідацію наслідків російського удару
26 жовтня, 17:58
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 1 листопада 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
31 жовтня, 21:05
Тривогу оголошували через загрозу застосування балістичного озброєння
У Києві та низці областей удруге за вечір оголошували тривогу: яка причина
1 листопада, 20:53
У Києві третя за день повітряна тривога тривала 20 хвилин
У Києві третя за день повітряна тривога тривала 20 хвилин
3 листопада, 18:47

Новини

В Україні оголошено повітряну тривогу
В Україні оголошено повітряну тривогу
Київ: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
У вихідні низка столичних автобусів та тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами: перелік
У вихідні низка столичних автобусів та тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами: перелік
Зник разом із мільйонами: начальнику відділу поліції у Києві повідомлено про підозру
Зник разом із мільйонами: начальнику відділу поліції у Києві повідомлено про підозру
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 8-9 листопада
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 8-9 листопада

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua