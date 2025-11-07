В Україні оголошено повітряну тривогу

Пройдіть в укриття

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу аеробалістики «Кинджал», також в повітряному просторі «Калібри» та БпЛА.

У Києві тривогу оголосили о 00:53. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 7 листопада внаслідок влучань російських дронів було знищене відділення №1 «Нової пошти» у місті Чугуєві.

Зазначається, що працівники та клієнти не постраждали, але у відділенні знаходилось 523 посилки, оголошеною вартістю майже 10 млн грн.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада ворог атакував Чугуїв ударними дронами. Внаслідок влучань загорілися поштове відділення, станція техобслуговування та будівля навчального закладу. За даними ДСНС, полум’я охопило близько 2 тис. кв. м, але рятувальники оперативно локалізували займання, не допустивши поширення вогню.

До слова, на Донеччині 6 жовтня російський обстріл знищив відділення «Нової пошти», було втрачено понад 400 посилок.

Також у ніч на 28 серпня Росія атакувала ракетою цивільний об'єкт логістичної інфраструктури в Києві. Під ударом опинилось сортувальне депо «Нової пошти».