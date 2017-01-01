На Оболоні в Києві сталася п’яна ДТП: є постраждалі

Жінка-пасажир автівки потрапила до реанімації

У Києві на вулиці Маршала Малиновського (Оболонський район) «Волга» врізалася у вантажівку. В результаті ДТП постраждала жінка-пасажир легкового автомобіля. Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій «Волги» був у стані сп’яніння. «П'яна ДТП в Києві на Малиновського, 4: нетверезий водій «Волги» врізався у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: dtp.kiev.ua ДТП на вулиці Маршала Малиновського

Жінка-пасажир автівки потрапила до реанімації

У Києві на вулиці Маршала Малиновського (Оболонський район) «Волга» врізалася у вантажівку. В результаті ДТП постраждала жінка-пасажир легкового автомобіля.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, водій «Волги» був у стані сп’яніння.

«П'яна ДТП в Києві на Малиновського, 4: нетверезий водій «Волги» врізався у вантажівку. Покалічену жінку-пасажира авто витягли рятувальники... У критичному стані терміново госпіталізована в реанімацію ЛШМД», - йдеться в повідомленні.

На місці працює поліція.

Як повідомлялося, неподалік міста Дніпро на Полтавському шосе вечері 29 листопада зіткнулися Renault і вантажний автомобіль Iveco. Жінка-водій Renault від отриманих травм померла на місці.