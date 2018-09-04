На Оболоні водій на Peugeot протаранив Nissan і втік з пляшкою горілки (фото, відео)



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Фото: Інформатор На Оболоні Peugeot не пропустив Nissan Qashqai

Обидва автомобілі отримали серйозні пошкодження

У понеділок, 3 вересня, на Оболоні в Києві зіткнулися Nissan Qashqai і Peugeot 308.

Аварія сталася близько 18:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, Peugeot їхав по вулиці Лебединській. Під час повороту на вулицю Кемеровську, він не пропустив Qashqai, який їхав по головній, в результаті чого сталося зіткнення транспортних засобів.

За словами учасників ДТП з Nissan, після того, що сталося, водій Peugeot разом з пасажиром вийшли з пляшкою горілки з автомобіля і втекли з місця події, а в салоні залишилася ще пляшка пива. Також з'ясувалося, що автомобіль Peugeot їздив на транзитних номерах, а оголошення про продаж транспортного засобу є в інтернеті.

В результаті ДТП водій Nissan втратив свідомість. Його госпіталізували працівники «швидкої». Однак через якийсь час він повернувся на місце аварії на таксі. Чоловік розповів, що медики нічого не діагностували та з ним все в порядку.

На місці працювали співробітники патрульної поліції. Деталі й винуватців події встановить слідства.

Як повідомлялося, у Києві 3 вересня ввечері не розминулись поліцейське авто та тролейбус.