На Оболоні залицяльник побив дівчину в її квартирі та пограбував



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Зловмисник заволодів майном дівчини майже на 120 тисяч гривень

Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру 27-річному раніше неодноразово судимому мешканцю столиці за напад та пограбуванні дівчини. Про це повідомляє прокуратура Києва.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2019 зловмисник, перебуваючи в одному із розважальних закладів столиці, побачив раніше незнайому йому дівчину. З метою у подальшому заволодіти її майном чоловік вирішив з нею познайомитися, після чого запропонував провести останню додому», - розповіли в прокуратурі.

Перебуваючи у квартирі дівчини, зловмисник наніс їй декілька ударів в голову, від яких вона впала та втратила свідомість. Після цього розбійник відібрав у дівчини золоті вироби, мобільний телефон, шубу та інше майно на суму майже 120 000 гривень.

За результатами досудового слідства правоохоронцям вдалося встановити нападника, 2 квітня йому було повідомлено про підозру та 3 квітня обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у Києві затримали злодія, на рахунку якого 26 квартирних крадіжок.