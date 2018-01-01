На Оболоні запрацював новий світлофорний об’єкт
- Сьогодні, 06:52
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Об'єкт розташований поблизу школи
У столиці на Оболоні запущено в експлуатацію у постійному режимі новий світлофорний об’єкт, розташований на вулиці Богатирській, 11 (неподалік вулиці Озерної та виїзду з міста в напрямку м. Вишгород).
Про це інформують в Департаменті транспортної інфраструктури, повідомляє «Главком».
«Щодо цього місця було чимало звернень громадян. Експерти нашого центру в результаті досліджень також підтвердили, що це небезпечне місце з точки зору дорожнього руху. Тим більше, що в 300 метрах розташована середня школа № 256», – розповів директор КП «Київдорсервіс» Віктор Черній.
За його інформацією, новий світлофорний об’єкт включає 8 пішохідних і 8 транспортних світлофорів, якими керують два контролери.