  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)

    • Розсилка
    Демонтаж проводять&nbsp;працівники КП &laquo;Київреклама&raquo;&nbsp; - На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)
    Демонтаж проводять працівники КП «Київреклама» 

    Інспектори нарахували на вулиці Саксаганського 622 носії, встановлені з порушенням вимог щодо розміщення реклами

    У Києві продовжують прибирати рекламні носії, встановлені з порушеннями вимог щодо розміщення реклами. Безсистемна реклама не повинна псувати зовнішній вигляд столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки процесу демонтажу на вулиці Саксаганського. Там працівники КП «Київреклама» розпочали прибирати незаконні конструкції з фасадів будинків.

    Читайте також

    «Наші інспектори раніше здійснили перевірку і нарахували тут 622 носії, встановлені з порушенням вимог щодо розміщення реклами. Декілька десятків з них демонтували самі власники після того, як їм зробили зауваження. Інші конструкції прибирає «Київреклама», - зазначив Кличко.

    Також, за його словами, в столиці вже здійснили демонтаж рекламних носіїв з фасадів будинків на кількох вулицях. Зокрема, на Басейній, Нижньому та Верхньому Валах, Ярославовому Валу, на Прорізній. Загалом з фасадів вже прибрали 1600 незаконних рекламних конструкцій.

    Продовжує міська влада зменшувати кількість і наземних рекламних конструкцій. 

    1 з 12
    на весь екран згорнути
    На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)
    На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)
    На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)
    На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)
    На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)
    На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)
    На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)
    На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)
    На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)
    На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)
    На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)

    «Наприклад, зовсім інший вигляд тепер мають Набережне шосе, міст Патона, бульвар Тараса Шевченка, Хрещатик і багато інших вулиць. Хочу зазначити, що минулого року спільно з основними операторами рекламного ринку столиці ми розробили Схему розміщення наземних рекламних засобів у Києві. Як результат - у порівнянні з 2015-м роком з майже 12 тисяч одиниць таких конструкцій залишилося 5,5 тисяч. До кінця травня цього року кількість рекламних носіїв у місті зменшимо ще на 1300 одиниць», - підкреслив Кличко. 

    Читайте також
    Віталій Кличко Київ мер благоустрій реклама
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ