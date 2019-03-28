На одній із центральних вулиць Києва прибирають незаконну рекламу (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Демонтаж проводять працівники КП «Київреклама»

Інспектори нарахували на вулиці Саксаганського 622 носії, встановлені з порушенням вимог щодо розміщення реклами

У Києві продовжують прибирати рекламні носії, встановлені з порушеннями вимог щодо розміщення реклами. Безсистемна реклама не повинна псувати зовнішній вигляд столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки процесу демонтажу на вулиці Саксаганського. Там працівники КП «Київреклама» розпочали прибирати незаконні конструкції з фасадів будинків.

«Наші інспектори раніше здійснили перевірку і нарахували тут 622 носії, встановлені з порушенням вимог щодо розміщення реклами. Декілька десятків з них демонтували самі власники після того, як їм зробили зауваження. Інші конструкції прибирає «Київреклама», - зазначив Кличко.

Також, за його словами, в столиці вже здійснили демонтаж рекламних носіїв з фасадів будинків на кількох вулицях. Зокрема, на Басейній, Нижньому та Верхньому Валах, Ярославовому Валу, на Прорізній. Загалом з фасадів вже прибрали 1600 незаконних рекламних конструкцій.

Продовжує міська влада зменшувати кількість і наземних рекламних конструкцій.

«Наприклад, зовсім інший вигляд тепер мають Набережне шосе, міст Патона, бульвар Тараса Шевченка, Хрещатик і багато інших вулиць. Хочу зазначити, що минулого року спільно з основними операторами рекламного ринку столиці ми розробили Схему розміщення наземних рекламних засобів у Києві. Як результат - у порівнянні з 2015-м роком з майже 12 тисяч одиниць таких конструкцій залишилося 5,5 тисяч. До кінця травня цього року кількість рекламних носіїв у місті зменшимо ще на 1300 одиниць», - підкреслив Кличко.