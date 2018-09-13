На одній із вулиць Києва дорога перетворилася на ковзанку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Інформатор На Гарматній дорога перетворилася на каток

На проїжджу частину дороги розлито антифриз

У четвер, 13 вересня, частина вулиці Гарматної у Солом’янському районі Києва перетворилася в «каток». Причиною цього стала невідома рідина, яку розлили на проїжджу частину.

Попередньо, на дорозі був антифриз. Про це повідомляє Інформатор.

Потік довжиною близько 200 метрів створює дискомфорт для автомобілістів і пішоходів - перехід також залитий. Автомобілі, під час гальмування і на початку руху, починають «ковзати» по асфальту, а пішоходи намагаються не впасти прямо на проїжджій частині.

Як повідомила диспетчер шляхоексплуатаційного управління Солом'янського району, об 11:45 їм подзвонили патрульні і повідомили про проблему на даній ділянці дороги. Туди виїжджала бригада комунальників, аби усунути небезпеку - вони засипали піском і залили водою калюжу. Однак, близько 12:30 на проблемній ділянці дороги комунальників і правоохоронців не виявилося.

На щастя, дана ситуація не спровокувала аварію, проте дорога так і залишилася слизькою.

Як повідомлялося, 5 вересня на вулиці Мазепи у Києві стався прорив труби, внаслідок чого на дорозі утворилося озеро.