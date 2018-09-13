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    На одній із вулиць Києва дорога перетворилася на ковзанку

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    <p>На Гарматній дорога перетворилася на каток</p> - На одній із вулиць Києва дорога перетворилася на ковзанку
    Фото: Інформатор

    На Гарматній дорога перетворилася на каток

    На проїжджу частину дороги розлито антифриз

    У четвер, 13 вересня, частина вулиці Гарматної у Солом’янському районі Києва перетворилася в «каток». Причиною цього стала невідома рідина, яку розлили на проїжджу частину.

    Попередньо, на дорозі був антифриз. Про це повідомляє Інформатор.

    Потік довжиною близько 200 метрів створює дискомфорт для автомобілістів і пішоходів - перехід також залитий. Автомобілі, під час гальмування і на початку руху, починають «ковзати» по асфальту, а пішоходи намагаються не впасти прямо на проїжджій частині.

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    На одній із вулиць Києва дорога перетворилася на ковзанку
    На одній із вулиць Києва дорога перетворилася на ковзанку
    На одній із вулиць Києва дорога перетворилася на ковзанку
    На одній із вулиць Києва дорога перетворилася на ковзанку
    Фото: Інформатор

    Як повідомила диспетчер шляхоексплуатаційного управління Солом'янського району, об 11:45 їм подзвонили патрульні і повідомили про проблему на даній ділянці дороги. Туди виїжджала бригада комунальників, аби усунути небезпеку - вони засипали піском і залили водою калюжу. Однак, близько 12:30 на проблемній ділянці дороги комунальників і правоохоронців не виявилося.

    На щастя, дана ситуація не спровокувала аварію, проте дорога так і залишилася слизькою.

    Як повідомлялося, 5 вересня на вулиці Мазепи у Києві стався прорив труби, внаслідок чого на дорозі утворилося озеро.

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