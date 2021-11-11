На оглядових майданчиках туристичних місць Києва з’являться біноклі (локації)

На деяких оглядових майданчиках Києва вже є оптичні прилади

Оптичні прилади будуть встановлені за інвестиційні кошти

Оглядові майданчики в туристичних місцях Києва будуть облаштовані оптичними приладами. Для цього столична влада планує залучити інвестора. Про це йдеться в розпорядженні Київської міської держадміністрації № 2290, повідомляє пресслужба КМДА.

Так, встановлення оптичних приладів передбачено за наступними адресами:

вул. Володимирська, 2 (біля Національного музею історії України);

Андріївський узвіз, 23 (біля Андріївської церкви);

вул. Десятинна, 12 (біля Алеї художників);

Боричів узвіз, 10-А;

парк «Володимирська гірка» (біля альтанки);

вул. Велика Житомирська, 20-А;

Оболонська набережна, 33;

міст парковий пішохідний на о. Труханів через р. Дніпро, місце № 1;

міст парковий пішохідний на о. Труханів через р. Дніпро, місце № 2;

парк «Володимирська гірка» (біля пам’ятника князю Володимиру);

мостовий пішохідно-велосипедний перехід між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка», місце № 1;

мостовий пішохідно-велосипедний перехід між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка», місце № 2;

парк «Володимирська гірка» (біля дитячого майданчика).

Замовником реалізації проєкту виступає комунальне підприємство «Київський центр розвитку міського середовища». КП «Київське інвестиційне агентство» визначено замовником підготовчих робіт для проведення інвестиційного конкурсу. Зокрема, на нього покладено розробку та погодження із структурними підрозділами орієнтовних техніко-економічних показників, можливих передпроєкних пропозицій та висновків за об’єктом інвестування. На основі цих документів Департамент економіки та інвестицій КМДА розроблятиме умови інвестиційного конкурсу.

Проведення інвестиційного конкурсу в установленому порядку покладено на постійну діючу інвестиційну комісію.

До слова, за 9 місяців 2021 року до міського бюджету Києва надійшло 46,6 млн грн туристичного збору, що вже перевищило минулорічний збір на 34% або на 11,9 млн грн.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року наряд Муніципальної охорони завадив крадіжці бінокля з оглядового майданчика у парку «Володимирська гірка».