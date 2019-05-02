На Печерську молодик з ножем напав на продавця антикваріату



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Нападником виявився 18-річний киянин Фото: Нацполіція

Спецпризначенці затримали зловмисника

До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Матросова у Печерському районі Києва стався розбійний напад на місцевого мешканця. На виклик прибули працівники полку поліції особливого призначення та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як з’ясувалося, потерпілий розмістив оголошення про продаж антикварного годинника вартістю 1000 доларів США. Невдовзі до продавця зателефонував хлопець, якого зацікавив товар, тож чоловіки домовилися про зустріч. «Покупець» оглянув годинник і напав на чоловіка з ножем.

Зловмисник наніс потерпілому удар ножем у шию та намагався забрати товар, однак злякався і втік з місця скоєння злочину. Потерпілого госпіталізували.

За отриманим орієнтуванням працівники поліції полку особливого призначення №2 за кілька хвилин затримали особу, схожу за описом. Нападником виявився 18-річний місцевий мешканець, на його одязі були сліди крові. Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у нього ніж.

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.