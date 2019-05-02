  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Печерську молодик з ножем напав на продавця антикваріату

    • Розсилка
    Нападником виявився 18-річний киянин - На Печерську молодик з ножем напав на продавця антикваріату
    Нападником виявився 18-річний киянин
    Фото: Нацполіція

    Спецпризначенці затримали зловмисника

    До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Матросова у Печерському районі Києва стався розбійний напад на місцевого мешканця. На виклик прибули працівники полку поліції особливого призначення та слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію, повідомляє прес-служба столичної поліції.

    Як з’ясувалося, потерпілий розмістив оголошення про продаж антикварного годинника вартістю 1000 доларів США. Невдовзі до продавця зателефонував хлопець, якого зацікавив товар, тож чоловіки домовилися про зустріч. «Покупець» оглянув годинник і напав на чоловіка з ножем.

    Читайте також

    Зловмисник наніс потерпілому удар ножем у шию та намагався забрати товар, однак злякався і втік з місця скоєння злочину. Потерпілого госпіталізували.

    За отриманим орієнтуванням працівники поліції полку особливого призначення №2 за кілька хвилин затримали особу, схожу за описом. Нападником виявився 18-річний місцевий мешканець, на його одязі були сліди крові. Під час поверхневого огляду поліцейські вилучили у нього ніж.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Печерську молодик з ножем напав на продавця антикваріату
    На Печерську молодик з ножем напав на продавця антикваріату

    Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років. Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу.

    Читайте також
    Київ кримінал напад поліція кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ