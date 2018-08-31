У Києві впіймали викрадача ліфтового обладнання



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Фото: Нацполіція 36-річний киянин зізнався у скоєному злочині

Слідчі підозрюють зловмисника у скоєнні 50-ти крадіжок

До чергової частини Печерського управління поліції надходили заяви від майстрів і працівників житлово-експлуатаційних контор про крадіжки ліфтового обладнання, що спричиняють зупинку ліфтів, а відтак створюють незручності для громадян.

Співробітники відділу кримінальної поліції проаналізували всю інформацію і спланували комплекс заходів, аби викрити правопорушника. У результаті проведеної роботи оперативники встановили, що до злочинів може бути причетний 36-річний житель Печерського району, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Правоохоронці затримали зловмисника на місці злочину на провулку Виноградному. У ході огляду поліцейські виявили у нього ліфтові котушки та інструменти, за допомогою яких він знімав обладнання.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до територіального управління поліції для з’ясування всіх обставин.

36-річний місцевий мешканець зізнався у скоєному злочині та крадіжках, які він здійснював раніше. Також розповів, що здавав обладнання у пункти прийому металобрухту. Загалом слідчим відділом зібрано доказову базу щодо причетності правопорушника до скоєння 50-ти аналогічних злочинів.

Відомості за всіма фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, що передбачає до шести років позбавлення волі. Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні десятків правопорушень. На час розслідування суд відпустив його під особисте зобов’язання.