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    У Києві впіймали викрадача ліфтового обладнання

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    36-річний киянин зізнався у скоєному злочині - У Києві впіймали викрадача ліфтового обладнання
    Фото: Нацполіція
    36-річний киянин зізнався у скоєному злочині

    Слідчі підозрюють зловмисника у скоєнні 50-ти крадіжок

    До чергової частини Печерського управління поліції надходили заяви від майстрів і працівників житлово-експлуатаційних контор про крадіжки ліфтового обладнання, що спричиняють зупинку ліфтів, а відтак створюють незручності для громадян.

    Співробітники відділу кримінальної поліції проаналізували всю інформацію і спланували комплекс заходів, аби викрити правопорушника. У результаті проведеної роботи оперативники встановили, що до злочинів може бути причетний 36-річний житель Печерського району, повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Правоохоронці затримали зловмисника на місці злочину на провулку Виноградному. У ході огляду поліцейські виявили у нього ліфтові котушки та інструменти, за допомогою яких він знімав обладнання. 

    Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до територіального управління поліції для з’ясування всіх обставин.

    36-річний місцевий мешканець зізнався у скоєному злочині та крадіжках, які він здійснював раніше. Також розповів, що  здавав обладнання у пункти прийому металобрухту. Загалом слідчим відділом зібрано доказову базу щодо причетності правопорушника до скоєння 50-ти аналогічних злочинів.

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    У Києві впіймали викрадача ліфтового обладнання
    У Києві впіймали викрадача ліфтового обладнання
    У Києві впіймали викрадача ліфтового обладнання

    Відомості за всіма фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185  (Крадіжка) Кримінального кодексу України, що передбачає до шести років позбавлення волі. Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні десятків правопорушень. На час розслідування суд відпустив його під особисте зобов’язання. 

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