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    На Печерську затримали молодика, який стрибав по автівках

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    Пошкоджений внаслідок хуліганських дій молодика автомобіль - На Печерську затримали молодика, який стрибав по автівках
    Пошкоджений внаслідок хуліганських дій молодика автомобіль

    Перехожий став свідком того, як невідомий обливав фарбою та стрибав по машинах

    На спецлінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що на бульварі Дружби народів у Печерському районі Києва невідомий стрибає по припаркованих автомобілях.

    Співробітники полку поліції особливого призначення за кілька хвилин спіймали зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Записи з камер відеонагляду та покази свідків підтвердили причетність молодика до вчинення хуліганських дій. Поліцейські відібрали заяви у власників двох автомобілів. Сума завданого діями зловмисника збитку встановлюється.

    Молодика доставили до Печерського управління поліції для з’ясування обставини. У своїх поясненнях хлопець вказав, що він блогер і знімав відео для своєї сторінки в соцмережі.

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    На Печерську затримали молодика, який стрибав по автівках
    На Печерську затримали молодика, який стрибав по автівках
    На Печерську затримали молодика, який стрибав по автівках
    На Печерську затримали молодика, який стрибав по автівках

    Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

    Молодика відпустили під особисте зобов’язання.

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