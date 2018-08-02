На Печерську затримали молодика, який стрибав по автівках



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Пошкоджений внаслідок хуліганських дій молодика автомобіль

Перехожий став свідком того, як невідомий обливав фарбою та стрибав по машинах

На спецлінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що на бульварі Дружби народів у Печерському районі Києва невідомий стрибає по припаркованих автомобілях.

Співробітники полку поліції особливого призначення за кілька хвилин спіймали зловмисника. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець, повідомляє прес-служба поліції Києва.

Записи з камер відеонагляду та покази свідків підтвердили причетність молодика до вчинення хуліганських дій. Поліцейські відібрали заяви у власників двох автомобілів. Сума завданого діями зловмисника збитку встановлюється.

Молодика доставили до Печерського управління поліції для з’ясування обставини. У своїх поясненнях хлопець вказав, що він блогер і знімав відео для своєї сторінки в соцмережі.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Молодика відпустили під особисте зобов’язання.