На Південному мосту буде обмежено рух транспорту



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Ремонтні роботи проводяться в обох напрямках мосту

У четвер та п’ятницю, 7-8 лютого, буде частково обмежено рух транспорту на Південному мостовому переході. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

Це пов’язано з ремонтом покриття на Південному мостовому переході.

Буде частково обмежено рух транспорту:

7 лютого з 20:00 до 00:00 у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе;

8 лютого з 00:00 до 04:00 у напрямку з Столичного шосе на просп. Миколи Бажана.

«Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, 5 лютого було обмежено рух транспорту на Північному мосту та на Південному мостовому переході.