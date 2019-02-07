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    Новини

    На Південному мосту буде обмежено рух транспорту

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    На Південному мосту буде обмежено рух транспорту

    Ремонтні роботи проводяться в обох напрямках мосту

    У четвер та п’ятницю, 7-8 лютого, буде частково обмежено рух транспорту на Південному мостовому переході. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Це пов’язано з ремонтом покриття на Південному мостовому переході.

    Буде частково обмежено рух транспорту:

    • 7 лютого з 20:00 до 00:00 у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шосе;
    • 8 лютого з 00:00 до 04:00 у напрямку з Столичного шосе на просп. Миколи Бажана.

    «Київавтодор» просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо, 5 лютого було обмежено рух транспорту на Північному мосту та на Південному мостовому переході.

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