  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У вівторок буде обмежено рух на двох мостах у Києві

    • Розсилка
    У вівторок буде обмежено рух на двох мостах у Києві

    «Київавтодор» проводить ремонтні роботи

    У вівторок, 5 лютого, буде обмежено рух транспорту на Північному мосту та на Південному мостовому переході. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Це пов’язано з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття на мостах.

    Так, 5 лютого буде частково обмежено рух транспорту:

    • на Південному мостовому переході з 11:00 до 17:00 у напрямку Столичного шосе;
    • на Північному мосту через р. Дніпро з 16:00 до 20:00 у напрямку житлового масиву Оболонь, а також з 21:00 до 01:00 у напрямку житлового масиву Троєщина.

    «Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

    Нагадаємо, 1 лютого було частково обмежено рух транспорту на Північному мосту у Києві.

    Читайте також
    Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ