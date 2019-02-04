У вівторок буде обмежено рух на двох мостах у Києві



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«Київавтодор» проводить ремонтні роботи

У вівторок, 5 лютого, буде обмежено рух транспорту на Північному мосту та на Південному мостовому переході. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Це пов’язано з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття на мостах.

Так, 5 лютого буде частково обмежено рух транспорту:

на Південному мостовому переході з 11:00 до 17:00 у напрямку Столичного шосе;

на Північному мосту через р. Дніпро з 16:00 до 20:00 у напрямку житлового масиву Оболонь, а також з 21:00 до 01:00 у напрямку житлового масиву Троєщина.

«Київавтодор» просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт.

Нагадаємо, 1 лютого було частково обмежено рух транспорту на Північному мосту у Києві.