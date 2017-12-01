  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    На Площі Льва Толстого перенесено зупинки громадського транспорту (схема)

    Перенесено зупинку для тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 9, 17, 93Н
    Зупинку тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 9, 17, 93Н «Станція метро «Площа Льва Толстого» у напрямку площі Перемоги розділено для висадки та посадки пасажирів. Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком». Так, посадка пасажирів здійснюватиметься на зупинці на вул. Толстого,
    • Сьогодні, 06:51
    • Розсилка
    Громадський транспорт столиці
    Фото: Главком
    Громадський транспорт столиці

    Перенесено зупинку для тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 9, 17, 93Н

    Зупинку тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 9, 17, 93Н «Станція метро «Площа Льва Толстого» у напрямку площі Перемоги розділено для висадки та посадки пасажирів. Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

    Так, посадка пасажирів здійснюватиметься на зупинці на вул. Толстого, 45/2. Висадка – на наявній кінцевій зупинці тролейбусів.

    Київ громадський транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ