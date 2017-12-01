На Площі Льва Толстого перенесено зупинки громадського транспорту (схема)

Перенесено зупинку для тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 9, 17, 93Н

Зупинку тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 9, 17, 93Н «Станція метро «Площа Льва Толстого» у напрямку площі Перемоги розділено для висадки та посадки пасажирів. Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком». Так, посадка пасажирів здійснюватиметься на зупинці на вул. Толстого,



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Фото: Главком Громадський транспорт столиці

Перенесено зупинку для тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 9, 17, 93Н

Зупинку тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 9, 17, 93Н «Станція метро «Площа Льва Толстого» у напрямку площі Перемоги розділено для висадки та посадки пасажирів. Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

Так, посадка пасажирів здійснюватиметься на зупинці на вул. Толстого, 45/2. Висадка – на наявній кінцевій зупинці тролейбусів.