На Площі Льва Толстого перенесено зупинки громадського транспорту (схема)
- Сьогодні, 06:51
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Фото: Главком
Громадський транспорт столиці
Перенесено зупинку для тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 9, 17, 93Н
Зупинку тролейбусів маршрутів №№ 5, 8, 9, 17, 93Н «Станція метро «Площа Льва Толстого» у напрямку площі Перемоги розділено для висадки та посадки пасажирів. Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».
Так, посадка пасажирів здійснюватиметься на зупинці на вул. Толстого, 45/2. Висадка – на наявній кінцевій зупинці тролейбусів.