  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На «Площі зірок» у Києві засяяли нові імена (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На площі з'явилась зірка актрисі Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Олесі Жураківській - На «Площі зірок» у Києві засяяли нові імена (фото)

    На площі з'явилась зірка актрисі Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Олесі Жураківській

    Фото: Національна спілка театральних діячів України

    «Площа зірок» поповнилась іменами двох актрис

    У середу, 19 травня, на «Площі зірок» у Києві відкрили нові іменні зірки. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національної спілки театральних діячів України.

    Так, відкрили зірку народній артистці України, актрисі Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Галині Яблонській, яка є авторкою та фундаторкою міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи».

    Крім того, відкрили зірку заслуженій артистці України, актрисі Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, керівниці напряму соціальної політики НСТДУ Олесі Жураківській.

    1 з 8
    на весь екран згорнути
    На «Площі зірок» у Києві засяяли нові імена (фото)
    На «Площі зірок» у Києві засяяли нові імена (фото)
    На «Площі зірок» у Києві засяяли нові імена (фото)
    На «Площі зірок» у Києві засяяли нові імена (фото)
    На «Площі зірок» у Києві засяяли нові імена (фото)
    На «Площі зірок» у Києві засяяли нові імена (фото)
    На «Площі зірок» у Києві засяяли нові імена (фото)

    Нагадаємо, 19 травня у столиці оголосили переможців Мистецької премії «Київ»-2021, що приурочена до Дня міста.

    Читайте також:
    Теги: Київ театр актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На «Площі зірок» у Києві засяяли нові імена (фото)