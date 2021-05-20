На «Площі зірок» у Києві засяяли нові імена (фото)

На площі з'явилась зірка актрисі Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Олесі Жураківській

«Площа зірок» поповнилась іменами двох актрис

У середу, 19 травня, на «Площі зірок» у Києві відкрили нові іменні зірки. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Національної спілки театральних діячів України.

Так, відкрили зірку народній артистці України, актрисі Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка Галині Яблонській, яка є авторкою та фундаторкою міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи».

Крім того, відкрили зірку заслуженій артистці України, актрисі Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра, керівниці напряму соціальної політики НСТДУ Олесі Жураківській.

Нагадаємо, 19 травня у столиці оголосили переможців Мистецької премії «Київ»-2021, що приурочена до Дня міста.

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