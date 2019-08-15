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    На полі на Київщині вигоріло 4 га стерні (фото)

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    До гасіння пожежі було задіяно 7 чоловік вогнеборців - На полі на Київщині вигоріло 4 га стерні (фото)
    До гасіння пожежі було задіяно 7 чоловік вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Понад півтори години знадобилося вогнеборцям, щоб загасити пожежу

    У четвер, 15 серпня, вранці сталася пожежа на полі у Білій Церкві, що на Київщині. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 09:53.

    На місце події виїхав черговий караул 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини Біла Церква, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальників встановлено, що виникло загорання стерні на полі площею 4 га. Пожежу було локалізовано о 11:03 та повністю ліквідовано о 11:34.

    До гасіння пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

    Причина пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, у липні у Київській області поблизу села Велика Олександрівка Бориспільського району сталася пожежа на полі: згоріло 10 га пшениці.

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