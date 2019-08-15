На полі на Київщині вигоріло 4 га стерні (фото)



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До гасіння пожежі було задіяно 7 чоловік вогнеборців Фото: ДСНС

Понад півтори години знадобилося вогнеборцям, щоб загасити пожежу

У четвер, 15 серпня, вранці сталася пожежа на полі у Білій Церкві, що на Київщині. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району о 09:53.

На місце події виїхав черговий караул 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини Біла Церква, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальників встановлено, що виникло загорання стерні на полі площею 4 га. Пожежу було локалізовано о 11:03 та повністю ліквідовано о 11:34.

До гасіння пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у липні у Київській області поблизу села Велика Олександрівка Бориспільського району сталася пожежа на полі: згоріло 10 га пшениці.