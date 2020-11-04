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    Новини

    На пошуки зниклих на Київському морі рибалок підняли авіацію (фото, відео)

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    До пошуків рятувальники&nbsp;залучили гелікоптер Evrocopter EC 225 Super Puma - На пошуки зниклих на Київському морі рибалок підняли авіацію (фото, відео)
    До пошуків рятувальники залучили гелікоптер Evrocopter EC 225 Super Puma
    Фото: ДСНС

    Три дні пошуків рибалок результатів не дали

    Водолазно-рятувальним відділенням ДСНС та працівниками поліції не припиняються пошуки двох рибалок, які 31 жовтня зникли на Київському морі.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    3 листопада на пошуки двох зниклих рибалок було піднято авіацію, а саме залучено гелікоптер Evrocopter EC 225 Super Puma м. Ніжин. 

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    На пошуки зниклих на Київському морі рибалок підняли авіацію (фото, відео)
    На пошуки зниклих на Київському морі рибалок підняли авіацію (фото, відео)
    На пошуки зниклих на Київському морі рибалок підняли авіацію (фото, відео)

    Обстежено берегову лінію Київського моря з двох сторін від м. Вишгород до с. Страхолісся. Пошуки рибалок результатів не дали.

    Нагадаємо, 31 жовтня від служби охорони парку «Межигір’я» надійшло повідомлення про те, що до катера «Галеона» пристав гумовий човен з працюючим двигуном без судноводія. Рятувальниками човен було піднято з води. 

    Вишгородський відділ поліції розшукує безвісті зниклих Володимира Сидоренка 1969 р. н. та Володимир Солодчука 1966 р. н. 31 жовтня на березі резиденції «Межигір‘я» було виявлено човен із заведеним мотором, на якому чоловіки відправилися риболовити. Згодом було знайдено і замкнений автомобіль, на якому чоловіки приїхали.

    1 листопада працівниками Національної поліції було встановлено власників човна та місце звідки випливали рибалки. Того ж дня розпочалися пошуки чоловіків.

    Національна поліція України ДСНС Київщина рибальство рятувальники розшук
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