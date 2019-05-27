На Позняках молодик із пістолетом «втихомирював» дітей у дворі (відео)
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Розсилка
Хлопцю не сподобалося, що діти слухали музику у дворі будинку
Сьогодні, 27 травня, молодий чоловік серед білого дня з пістолетом вийшов на дитячий майданчик у дворі однієї з багатоповерхівок на Позняках, тому що йому заважали діти, які слухали музику.
Відео інциденту оприлюднено на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.
«У дворі одного з багатоповерхових будинків на Княжому затоні, 4 чоловіка не влаштувало те, що у дворі діти слухали музику. Він вирішив покарати їх пістолетом», - повідомили свідки події.
На відео видно, як молодик після того, як полякав дітей, запхав пістолет просто собі в шорти.
До слова, нещодавно на Подолі батько разом зі своєю дитиною були на дитячому майданчику, коли до них підійшла група молодиків, які почали чіплятися до нього, а після цього вчинили з ним бійку. На прохання киянина припинити протиправні дії правопорушники не реагували. Чоловік мав при собі травматичний пістолет та здійснив спочатку два попереджувальні постріли в повітря, щоб зупинити зловмисників, а потім був змушений стріляти у нападників.
Внаслідок інциденту поранення отримали двоє правопорушників та сам потерпілий. Їм надали необхідну медичну допомогу