На Позняках молодик із пістолетом «втихомирював» дітей у дворі (відео)



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Хлопцю не сподобалося, що діти слухали музику у дворі будинку

Сьогодні, 27 травня, молодий чоловік серед білого дня з пістолетом вийшов на дитячий майданчик у дворі однієї з багатоповерхівок на Позняках, тому що йому заважали діти, які слухали музику.

Відео інциденту оприлюднено на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

«У дворі одного з багатоповерхових будинків на Княжому затоні, 4 чоловіка не влаштувало те, що у дворі діти слухали музику. Він вирішив покарати їх пістолетом», - повідомили свідки події.

На відео видно, як молодик після того, як полякав дітей, запхав пістолет просто собі в шорти.

До слова, нещодавно на Подолі батько разом зі своєю дитиною були на дитячому майданчику, коли до них підійшла група молодиків, які почали чіплятися до нього, а після цього вчинили з ним бійку. На прохання киянина припинити протиправні дії правопорушники не реагували. Чоловік мав при собі травматичний пістолет та здійснив спочатку два попереджувальні постріли в повітря, щоб зупинити зловмисників, а потім був змушений стріляти у нападників.

Внаслідок інциденту поранення отримали двоє правопорушників та сам потерпілий. Їм надали необхідну медичну допомогу