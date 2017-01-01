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    На Позняках житлові будинки залишать без питної води

    Тимчасове відключення води у зв’язку з ремонтом мереж
    Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим може бути відключене водопостачання за адресами: 30 листопада з 22:00 до 07:00; 1 грудня – вулиці Ахматової, 13а, 13б, 9/18, 11 (житлові будинки), 11а (дитячий садок), 20 (бойлер) та Драгоманова, 20а, 18, 20, 22 (житлові будинки).
    • Сьогодні, 12:58
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    Тимчасове відключення води у зв’язку з ремонтом мереж

    Для надійної роботи систем водопостачання Київводоканал проводить ремонтні роботи, у зв`язку з чим може бути відключене водопостачання за адресами:

    • 30 листопада з 22:00 до 07:00;
    • 1 грудня – вулиці Ахматової, 13а, 13б, 9/18, 11 (житлові будинки), 11а (дитячий садок), 20 (бойлер) та Драгоманова, 20а, 18, 20, 22 (житлові будинки).

    Комунальники дякують киянам за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності і радять заздалегідь запастися водою.

    Київ Київводоканал
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