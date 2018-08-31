На проспекті Лобановського мотоцикліст збив пішохода (фото, відео)



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Фото: Інформатор Від місця зіткнення мотоцикл відлетів на відстань близько 40 метрів

Троє чоловіків перебігали проспект Валерія Лобановського прямо посеред перехрестя з вулицею Деміївською

У п'ятницю, 31 серпня, на проспекті Лобановського сталася ДТП: мотоцикліст збив пішохода.

Аварія трапилася близько 01:30. Про це повідомляє Інформатор.

За словами очевидців, троє чоловіків перебігали проспект Валерія Лобановського прямо посеред перехрестя з вулицею Деміївською. Мотоцикліст рухався вниз по проспекту і зачепив одного з пішоходів.

Від місця зіткнення мотоцикл відлетів на відстань близько 40 метрів і зупинився на тротуарі. Чоловікові-пішоходу було надано першу медичну допомогу. Його госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою голови.

Зазначимо, що пішохідний перехід знаходиться в 30 метрах від місця події.

На місці працювали медики, поліція і слідчо-оперативна група. Чи був п'яний потерпілий, визначить слідство.

Як повідомлялося, 30 серпня на вулиці Олени Теліги у Києві сталася ДТП за участю маршрутки №421 та 27-го тролейбуса.