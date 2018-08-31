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    На проспекті Лобановського мотоцикліст збив пішохода (фото, відео)

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    Від місця зіткнення мотоцикл відлетів на відстань близько 40 метрів&nbsp; - На проспекті Лобановського мотоцикліст збив пішохода (фото, відео)
    Фото: Інформатор
    Від місця зіткнення мотоцикл відлетів на відстань близько 40 метрів 

    Троє чоловіків перебігали проспект Валерія Лобановського прямо посеред перехрестя з вулицею Деміївською

    У п'ятницю, 31 серпня, на проспекті Лобановського сталася ДТП: мотоцикліст збив пішохода.

    Аварія трапилася близько 01:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами очевидців, троє чоловіків перебігали проспект Валерія Лобановського прямо посеред перехрестя з вулицею Деміївською. Мотоцикліст рухався вниз по проспекту і зачепив одного з пішоходів.

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    Від місця зіткнення мотоцикл відлетів на відстань близько 40 метрів і зупинився на тротуарі. Чоловікові-пішоходу було надано першу медичну допомогу. Його госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою голови.

    Зазначимо, що пішохідний перехід знаходиться в 30 метрах від місця події.

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    На проспекті Лобановського мотоцикліст збив пішохода (фото, відео)
    На проспекті Лобановського мотоцикліст збив пішохода (фото, відео)
    На проспекті Лобановського мотоцикліст збив пішохода (фото, відео)
    На проспекті Лобановського мотоцикліст збив пішохода (фото, відео)
    На проспекті Лобановського мотоцикліст збив пішохода (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали медики, поліція і слідчо-оперативна група. Чи був п'яний потерпілий, визначить слідство.

    Як повідомлялося, 30 серпня на вулиці Олени Теліги у Києві сталася ДТП за участю маршрутки №421 та 27-го тролейбуса.

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