У столиці маршрутка врізалась у тролейбус, є потерпілі



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Фото: «Київ Оперативний» ДТП сталася на вулиці Олени Теліги

У результаті аварії з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані чотири людини

На вулиці Олени Теліги у Києві сталася ДТП за участю маршрутки №421 та 27-го тролейбуса.

Про це повідомляє у Facebook паблік «Київ Оперативний».

Як зазначається, у результаті аварії з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані чотири людини.

За попередньою інформацією, зіткнення сталося через те, що водій маршрутки не дотримався безпечної дистанції.

Раніше повідомлялося, що чотири екіпажі поліції ганялися по Києву за Mitsubishi.