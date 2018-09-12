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    На проспекті Науки горів гуртожиток: евакуйовано 50 осіб

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    Ліквідація пожежі у гуртожитку - На проспекті Науки горів гуртожиток: евакуйовано 50 осіб
    Фото: ДСНС
    Ліквідація пожежі у гуртожитку

    Загорання виникло в одній із кімнат на другому поверсі гуртожитку

    Сьогодні, 12 вересня, о 09:53 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в 9-поверховому гуртожитку на пр. Науки, 23, що у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    На місце події були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що загорання виникло в одній із кімнат на другому поверсі на площі 10 кв. м. Не гаючи часу вогнеборці відразу ж розпочали рятувальні роботи та гасіння пожежі.

    О 10:12 пожежу було локалізовано та о 10:23 – ліквідовано. Під час гасіння пожежі із будинку евакуйовано 50 осіб. Двох мешканців гуртожитку з попереднім діагнозом легкого отруєння продуктами горіння госпіталізовано до Київської міської клінічної лікарні.

    Внаслідок займання згоріло та пошкоджено меблі, особисті речі, закопчені стіни та стеля кімнати.

    До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві

    Причина займання наразі встановлюється.

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    На проспекті Науки горів гуртожиток: евакуйовано 50 осіб
    На проспекті Науки горів гуртожиток: евакуйовано 50 осіб
    На проспекті Науки горів гуртожиток: евакуйовано 50 осіб
    На проспекті Науки горів гуртожиток: евакуйовано 50 осіб
    На проспекті Науки горів гуртожиток: евакуйовано 50 осіб
    Фото: ДСНС

    Як повідомлялося, протягом минулої доби столичні вогнеборці двічі виїжджали на гасіння пожеж в автомобілях.

    пожежа
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